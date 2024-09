Ebner’s Waldhof am See****ˢ: Herbstzauber am wunderschönen Fuschlsee

Ruhig und glasklar schmiegt sich der Fuschlsee an sein Ufer. Die noch milde Herbstsonne scheint vom Himmel. Die Natur zeigt sich in prächtigen Farben. Vielleicht noch einmal in den See springen. Wellness genießen, raus in die Natur zum Wandern und Radfahren. Herbstzeit ist Waldhofzeit. Das Wohlfühlhotel ist ein besonders erholsamer Ort nahe der Stadt Salzburg und der Kulturhauptstadt 2024 Bad Ischl.

„Endlich daheim“ ist die Philosophie, die den Waldhof so einladend macht. Direkt am Seeufer führt Gastgeberfamilie Ebner ihr feines Wellnesshotel. Alle Zeichen stehen auf Verwöhnen. Der traumhafte Garten mit freiem Blick über den See ist auch im Herbst ideal, um unter blauem Himmel die Seele baumeln zu lassen. Die Pools sind angenehm temperiert. Am privaten Hotelstrand warten noch Sonnenliegen auf die Genießer. Die Ruderboote, Kajaks und SUP´s vom Ebner´s Waldhof laden ein, hinaus auf den See zu paddeln. Ein wohltuendes Reich der Erholung, der Tiefentspannung und Schönheit eröffnet sich im Waldhof Spa. Endlich durchatmen, sich vom warmen Wasser eines Kräuterbads umspülen lassen, aromatische Saunaaufgüsse spüren, individuelle Massagen, hochwertige Behandlungen und eine sagenhafte Ruhe genießen.

Wer gerne draußen unterwegs ist, der schließt sich am besten den Aktivguides an. Mit ihnen geht es zum Wandern, Biken und Nordic Walking. Ein Paradies zum Golfen umgibt Ebner´s Waldhof. Sogar ein hauseigener 9-Loch-Platz am Hotel steht zur Verfügung – mit dem wohl schönsten Blick im ganzen Salzkammergut über den glitzernden See, über herbstliche Wiesen und Wälder bis in die Berge. Feinschmecker finden im Ebner´s Waldhof eine hervorragende Gourmet-Adresse. Auf der Waldhof Alm – einen kurzen Spaziergang vom Hotel entfernt – treffen sich Wanderer, Spaziergänger, Radfahrer und Golfer zum geselligen Miteinander.