EA Sports PGA Tour: Erster Teaser veröffentlicht, sieht gut aus

Ein Teaser-Trailer bietet Clips von dem, was EA als “tatsächliches Gameplay-Material” vom Augusta National Golf Club bezeichnet. Das ist die Heimat des Masters-Turniers, das exklusiv in EA Sports PGA Tour vorgestellt wird und zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt in die Welt der Videospiele zurückkehrt. Es wird im Spiel von den drei weiteren großen Meisterschaften im Profigolf der Männer sowie der Amundi Evian Championship, einer von fünf Majors auf der Frauen-Pro-Tour, begleitet. Das Spiel wird nach wie vor „im Frühjahr 2023“ erscheinen, diesbezüglich gibt es also noch nichts Neues. Aber wir wissen nun die Plattformen: Das Game erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Serie.

Wer sich den Teaser zu EA Sports PGA Tour ansieht, merkt, dass hier tatsächlich ein technisch hochwertiger Titel in den Startlöchern steht. Auch, wenn es nur 30 Sekunden sind, hier ist ein gerüttelt Maß an Liebe zum Detail zu erkennen. Sowohl die Clubhäuser im Hintergrund, aber auch das saftige Grün scheint jede Menge Gebrauch von all der Power zu machen, die aktuelle PCs und Konsolen so mit sich bringen. Das zeigt natürlich noch nichts darüber, wie sich der Titel tatsächlich beim Spielen anfühlt, und inwieweit ihr eure Golfer-Figuren anpassen könnt. Zudem ist noch nichts darüber bekannt, wie viele Spielmodi und Plätze es geben wird, da müssen wir uns einfach noch ein wenig gedulden, so lang ist die Ankündigung noch nicht her. Aber spätestens in einem halben Jahr ist es so weit, dann können wir uns mit dem Titel auseinandersetzen – bis dahin kann man ja PGA Tour 2K23 mit Tiger Woods spielen, das am 14. Oktober 2022 erscheint!