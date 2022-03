EA Sports PGA Tour kommt erst im Frühjahr 2023

Golf-Simulations-Fans werden die Schläger in EA Sports PGA Tour erst im Frühjahr 2023 schwingen können. Erfahrt hier mehr!

Warten auf EA Sports PGA Tour

Richtig erkannt: EA Sports PGA Tour verzögert sich in der Tat um ein ganzes Jahr, sagte EA. Die Wiederbelebung der professionellen Golfsimulations-Franchise wird nun im Frühjahr 2023 starten. Das Spiel wurde ursprünglich Ende März 2021 angekündigt und zwei Monate später mit einem geplanten Startdatum für das Frühjahr 2022 versehen. Eine Pressemitteilung von Electronic Arts gab keinen Grund für die Verzögerung an, noch kündigte sie die Plattformen des Spiels an. Allerdings wird auf der offiziellen Website des Spiels von einem „Next-Gen-Erlebnis“ gesprochen, was den Verdacht nahelegt, dass das Game für PC, PS5 und Xbox Serie erscheinen wird.

Allerdings ist die zeitliche Verschiebung auch Anlass, die Nachricht positiv zu sehen: Mehr Entwicklungszeit bedeutet in der Regel immer ein besseres Erlebnis. Zudem ist das Videospiel das einzige seiner Art, das alle vier großen Turniere bietet – die Masters, die USA. Open, die British Open und die PGA Championship – sowie die Players Championship bei TPC Sawgrass, der FedEx-Cup und seine Playoffs zum Saisonende, die Evian Championship der LPGA und Ladies European Tour. Vermutlich wird EA Sports PGA Tour dann kurz vor dem Masters-Turnier im Jahr 2023 veröffentlicht, um den Medienrummel rund um das Großereignis bestmöglich zu nutzen. Irgendwo verständlich, da der Titel dann die erste Golfsimulation von EA seit acht Jahren sein wird. Interessiert euch der Golfsport?