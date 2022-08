Mit Tiger Woods: 2K Sports’ PGA Tour 2K23 startet am 14. Oktober

PGA Tour 2K23 kommt schon im Oktober 2022 zu uns. Auf dem Cover ist Tiger Woods, und einen Trailer gibt’s auch schon!

Die Profi-Golfsimulation wird 20 reale Golfplätze zum Start umfassen, wobei dank des robusten Course Designers von HB Studios Hunderte weitere von der Community verfügbar sein werden. Zu den echten Stars, die die PGA Tour 2K23 schmücken, gehören Woods sowie 2022 PGA Championship-Sieger Justin Thomas und Lexi Thompson von der LPGA. Rich Beem und Luke Elvy sind wieder in der Kommentarkabine, diesmal begleitet von Henni Koyack von GolfTV. Der Titel kommt für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen und ist mittlerweile die dritte Golfsimulation von 2K Sports.

In einer Pressemitteilung vom Montag hieß es, dass mehrere Gelegenheits- und Minispielmodi, die das Online-Spiel in PGA Tour 2K21 sehr beliebt gemacht haben, wieder mit von der Partie sind. Damit nicht genug, es wird auch einen “Clubhouse Pass” mit saisonalen, freischaltbaren Inhalten, die von neun PGA Tour-Sponsoren stammen, geben. Die PGA Tour 2K23 wird mit drei Editionen veröffentlicht; alle enthalten ein Michael Jordan-Bonus Pack, das den Basketball-Superstar der spielbaren Liste hinzufügt. Die Deluxe Edition und die digitale Tiger Woods Edition fügen weitere Anpassungen, Boni und Inhalte im Spiel hinzu und sind drei Tage früher (also ab 11. Oktober 2022) spielbar. Hier noch ein Trailer für euch!