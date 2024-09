Duskmourn: Haus des Schreckens Review – Küchentisch Magic

Durch merkwürdige Portale wird eine Gruppe von Menschen in dieses Haus gesperrt, deren einziges Ziel es ist lebendig wieder heraus zu kommen. Wenn ihr noch mehr über die Hintergrundgeschichte erfahren wollte, empfehle ich das hervorragende Video von Rhystic Studies.

In diesem Haus wohnt das Böse in Form einer horrorartigen Motte Valgavoth, die das gesamte Geschehen kontrolliert.

Grün ist übersät von abstrusen Fleischfressenden Pflanzen in unwirtlich, entstellten Wäldern.

Die Farbe Blau wird von eisigen Flüssen und Seen beherrscht.

Als ich das erste Mal den Namen Duskmourn: Haus des Schreckens gelesen habe, kam sofort der Gedanke an ein altes Herrenhaus in mir hoch. Das ist allerdings weitgefehlt, denn das Haus ist vielmehr ein nicht greifbarer Ort, der sich über die gesamte Plane legt. Auch die fünf Farben haben ihr Bereiche in diesem nicht greifbaren und unmöglich zu kartografierendenden Haus wieder gefunden. Weiß steht für gigantische, aber leere Räume und Foyers in denen gespenstische Stille herrscht.

Es geht Schlag auf Schlag – in den letzten drei Monaten hatten wir Cowboys , Assassinen , süße Tierwesen und nun erhalten wir mit der neuesten Magic Edition Duskmourn: Haus des Schreckens, also 80er Jahre Horror.

Licht und Schatten

Am Blatt Papier hört sich das alles ziemlich cool an, das unwirkliche Haus, die dämonenhafte Motte als Antagonist und auch die Referenzen von 80er Jahre Horror. Es gibt auch einige Highlights, was Design und Story angeht, allerdings entdecke ich für mich einige, unstimmige Lowlights. Hier gleich mal ein paar Beispiele von richtig coolen Designs und Karten, die mich eher aus der Horror Atmosphäre rauswerfen.

Auf der einen Seite gibt es großartig, gruselige Designs wie Formlose Schöpfung.

Im krassen Gegensatz dazu steht Andauernde Unschuld.

Noch schlimmer wirds mit dem zweiten Artstyle (existiert nur auf Englisch):

Mir ist schon klar, dass Zweiteres eine besonderes Artdesign ist und auch der Ansatz von guten Geistern ist ok. Mir ist das aber trotzdem zu viel Bloomburrow und zu wenig Duskmourn. Ich finde an und für sich das rote Thema, des verstörenden Themeparks cool, denn Clowns, das wissen wir alle, können super creepy sein. Das zeigt Den Preis schnappen wunderbar.

Das Sparschwein mit Zähnen finde ich hingegen etwas lächerlich und überzogen.

Beides schlägt natürlich in eine Art von Horror-Kerbe, aber die unterschiedlichen Tonalitäten aus reinem Psychohorror hin zu überdrehten eher witzigen Darstellungen stören mich. Der klassischere Horror, der in einigen Designs sehr wohl vorhanden ist, ist mir persönlich zu wenig und die eher humorvollen Artworks geben dem dann den Rest. Mir ist bewusst, dass Magic the Gathering eine Altersfreigabe ab 13 hat, aber meiner Meinung nach hätte man hier gerne eine Ausnahme machen und eine noch deutlich härtere, ernstere Gangart einschlagen können. Aber selbst die Altersfreigabe ist keine Entschuldigung, wenn nachfolgende Karten entweder langweilig oder im schlimmsten Fall für Magic unpassend sind und die eigentliche Horror-Atmosphäre dahin schwindet.







Ich weiß, ich weiß, wir haben mittlerweise Transformers in Magic gesehen, aber trotzdem nervt mich der Baseballschläger ein bisschen. Wenn es wenigstens eine Holzlatte gewesen wäre, aber es geht explizit um den Sport Baseball. Gibt es im Hause Duskmourn dann auch eine Major League Baseball und spielen dann Clowns gegen Puppen? Zugegeben, das ist nur eine Kleinigkeit, aber es reißt mich persönlich aus dem Horror-Setting raus. Was mich hingegen wieder reinbringt sind coole Designs, wie die verstörenden Puppen, aber auch die Doppel-Belichtungs Karten sind sehr schön gestaltet.

Es gibt für mich viel Licht und auch viel Schatten. Das Gute daran ist, dass ich mir natürlich nicht ständig das gesamte Set anschauen muss, sondern die Karten rauspicke, die mir gefallen. Deshalb möchte ich hier auch auf einer positiven Note enden, denn Der fröhliche Ballonmann ist super creepy und fantastisch geworden.

Genau so wieder Abscheuliche Oculus, der bei mir angenehme H. P. Lovecraft Vibes erzeugt.

Von Raum zu Raum

Jetzt haben wir uns lange genug mit Äußerlichkeiten beschäftigt, kommen wir nun zu den neuen Mechaniken, die uns Duskmourn zu bieten hat.

Starten wir mit einem neuen Untertyp dem Raum. Raum ist ein neuer Verzauberungs-Untertyp, der auf einer neuen Variante von geteilten Karten zu finden ist.

Das ist flavortechnisch natürlich super, denn man kann sich so richtig schön vorstellen, wie sich eine Gruppe an Überlebenden von einem furchteinflößenden Raum zum nächsten kämpft. Im Gegensatz zu den Doppelkarten sind Räume Permanent-Karten. Jeder Raum hat zwei Hälften. Jede Hälfte wird Tür genannt. Ihr könnt euch für eine Tür entscheiden, diese casten und damit aufsperren. Die andere Hälfte könnt ihr jederzeit (Sorcery Speed) aufsperren, wenn ihr sie denn benötigt. Mechanisch finde ich das ganz gut, aber ein bisschen erinnern mich die neuen Untertypen an Schlachten. Die waren mechanisch finde ich sogar noch besser, aber trotzdem werden sie kaum noch gespielt und gelten eher als exotisch. Da ist es sehr hilfreich, dass auch gleich eine neue Art zu gewinnen (WinCon) mitgeliefert wird.

Die Rechte Tür Verheißende Treppe ist gut benannt, denn wenn ihr acht oder mehr entsperrte Türen habt, gewinnt ihr das Spiel. Wie das in einem fünffärbigen Raum Deck aussehen kann seht ihr hier: