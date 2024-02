Dune: Part Two Preview-Trailer macht Lust auf den Kinostart am 29.2.2024

Warner bereitet dem Warten endlich ein Ende und bringt Dune: Part Two in rund zwei Wochen in die heimischen Kinos. Kinostarttermin ist der 29.2.2024 und wir können es kaum erwarten.

Worum geht’s?

Dune: Part Two erzählt die Geschichte der mythischen Reise von Paul Atreides, der sich mithilfe von Chani und den Fremen auf einen Rachefeldzug gegen die Verschwörer begibt, die seine Familie vernichtet haben. Der junge Paul steht vor der Wahl zwischen der Liebe seines Lebens und dem Schicksal des gesamten Universums. Mit allen Mitteln aber muss er versuchen, eine schreckliche Zukunft zu verhindern – eine Zukunft, die niemand außer ihm vorhersehen kann.

7-Minuten-Preview: