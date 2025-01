Du Lac et du Parc Grand Resort: Dolce Vita am Gardasee

Am Gardasee „versteckt“ sich direkt am Seeufer in Riva del Garda ein wahrer Traum – der märchenhafte mediterrane Garten des Du Lac Et Du Parc Grand Resort. Ein weitläufiges Ensemble aus Pools, Genussoasen und stilvollen Wohnmöglichkeiten schmiegt sich hier in pure Natur für eine exklusive Auszeit im Zeichen des Dolce Vita.

Es gibt kaum einen schöneren Ort, um das Frühlingserwachen zu genießen. Der sieben Hektar große Garten des Du Lac Et Du Parc mit seinen über 200 mediterranen und exotischen Pflanzenarten steht in voller Blüte. Das quirlige Leben am See erwacht. Ein erstes Sonnenbad unter Palmen am Pool, der erste Aperitivo des Jahres auf der Terrasse – die perfekte Zeit für eine Reise an den „Lago“, wie Kenner den Gardasee liebevoll nennen. Das Vier-Sterne-Superior-Resort Du Lac Et Du Parc will man am liebsten gar nicht mehr verlassen. Hotel, Suiten und Bungalows, Spa & Fitnesscenter, Segelclub, Gourmetrestaurants – es fehlt an nichts, um es sich so richtig gut gehen zu lassen.

Im Grünen wohnen, im Luxus entspannen

Das Wohnen hat hier viele Gesichter – von stilvollen, modernen Suiten über private Bungalows bis hin zu Doppel- und Familienzimmern im Hotel wählen Genießer, was ihnen gefällt. Großzügige Räume, lichtdurchflutetes Design und traumhafte Ausblicke in die Natur machen den Urlaub in dieser Naturoase am See zu einem unvergesslichen Erlebnis. Besonders in den Frühlings- und Sommermonaten laden die weitläufigen Terrassen und Balkone zu erholsamen Stunden ganz privat und fernab von Stress und Alltag ein. In den Restaurants und Bars des Resorts trifft man sich gerne auf Köstlichkeiten und herrliche Drinks. Sei es bei einem ausgiebigen Frühstück auf der Terrasse, einem leichten Mittagessen am Pool oder einem romantischen Abendessen unter dem Sternenhimmel – es bieten sich zahlreiche Gelegenheiten, die exzellente Gourmetküche des Resorts zu erleben.