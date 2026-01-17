Dreiste Diebe: Relooted erscheint am 10. Februar

Das faszinierende Relooted wird am 10. Februar 2026 veröffentlicht. Schnell rein und schnell wieder raus, das ist das Ziel!

Mehr zu Relooted

Das Spiel (zur offiziellen Website) wurde vom unabhängigen südafrikanischen Studio Nyamakop entwickelt und konzentriert sich auf eine bunt zusammengewürfelte Crew aus Johannesburg, die reale afrikanische Artefakte aus einer Reihe von fiktionalisierten westlichen Museen befreit. Relooted wird am besten als 2.5D-Side-Scrolling-Action-Plattformer mit Stealth- und Puzzle-Elementen beschrieben. Wir müssen jeden Überfall mit unseren Teamkollegen sorgfältig planen und wissen, wo wir jedes Besatzungsmitglied platzieren müssen und wie wir in jedem Fall rein- und auch wieder rauskommen. Sobald wir das Artefakt, das wir suchen, in einer Mission gefunden haben, ertönt ein Alarm und wir haben nur eine begrenzte Zeit zum Entkommen, daher ist eine gute Vorbereitung unerlässlich.

Das vorherige Spiel des Studios, der Plattformer Semblance, war von Bedeutung, da es die erste in Südafrika entwickelte IP war, die auf eine Nintendo-Konsole kam, als es 2018 auf Switch auf den Markt kam. Auf der E3 im selben Jahr sprachen der Nyamakop-Programmierer Cukia Kimani und der Designer Ben Myres über die Schwierigkeiten, ihr Spiel als Indie-Entwickler mit Sitz in Subsahara-Afrika vor die großen Plattforminhaber zu bringen. Ohne bemerkenswerte lokale Branchenereignisse oder Vertreter im Land mussten die Entwickler viele Kilometer zurücklegen, um ihr Spiel zu präsentieren und auf sich aufmerksam zu machen. Derzeit gibt es keine Pläne für eine Switch- oder Switch-2-Veröffentlichung von Relooted, aber für PC und Xbox.