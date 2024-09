Disney Lorcana Trading Card Game Azurblaues Meer ab November erhältlich

Ravensburger hat im Lorecast erste Details über das neue Set Disney Lorcana Trading Card Game Azurblaues Meer bekanntgegeben. Neue Charaktere aus „Chip und Chap – Die Ritter des Rechts“ und „Baymax – Riesiges Robowabohu“ werden erstmalig im neuen Set des „Disney Lorcana TCG“ auftauchen. Außerdem kommt passend zu den anstehenden Feiertagen ein neues Stitch Sammler Geschenkset auf den Markt. Das „Disney Lorcana TCG“ Set: „Azurblaues Meer“ wird ab dem 15. November 2024 zunächst in Organized Play Stores und ab dem 27. November 2024 im Handel erhältlich sein. Außerdem hat Ravensburger Details zu den anstehenden Europa- und Nordamerika Meisterschaften bekannt gegeben.

Glimmer von sowohl Piraten und Piratinnen als auch Erfindern und Erfinderinnen aus dem gesamten Disney Universum stehen im Mittelpunkt des neuen Sets „Azurblaues Meer”, die in See stechen, um das Große Illuminarium zu reparieren. Um die Gefahren in „Azurblaues Meer“ zu meistern, schließen sich Charaktere aus Disneys „Baymax – Riesiges Robowabohu“ zum ersten Mal dem „Disney Lorcana TCG“ an, darunter Baymax, Hiro Hamada, Honey Lemon, Wasabi, GoGo Tomago und Fred.

Außerdem feiern die beliebten Charaktere Chip und Chap, Trixie, Samson und Summi aus „Chip und Chap – Die Ritter des Rechts“ ihr Debüt in dem neuen Set. Alle Karten in „Azurblaues Meer“ können zur Aktualisierung bestehender „Disney Lorcana TCG“ Decks verwendet werden und können zusammen mit allen zuvor veröffentlichten Sets: „Das erste Kapitel“, „Aufstieg der Flutgestalten“, „Die Tintenlande“, „Ursulas Rückkehr“ und „Himmelsleuchten“ gespielt werden.

Azurblaues Meer

Die Reparaturen am beschädigten Großen Illuminarium sind nach „Himmelsleuchten“ noch nicht abgeschlossen. Deshalb machen sich die Luminari auf den Weg, um es zu retten. Zusammen mit ihren seefahrenden Glimmern begeben sie sich auf die gefährliche Reise über das Azurblaue Meer, um den Besitzer des versteckten Tintenformers zu finden, der in „Ursulas Rückkehr“ entdeckt wurde. Die Glimmer können nur hoffen, auf erfahrene Luminari zu treffen, die ihnen die Fertigkeiten beibringen, mit denen sie das Große Illuminarium reparieren können. Ihr einziger Anhaltspunkt bei dieser Suche ist ein geheimnisvolles Eulensymbol, das auf dem Sockel des verborgenen Tintenformers eingraviert ist und mit einem Symbol auf den Karten des Azurblauen Meeres übereinstimmt. Währenddessen sucht Dschafar, der weiterhin entschlossen ist, über das Reich zu herrschen, nach der anderen Hälfte der mächtigen Hexwell-Krone.

Das „Disney Lorcana TCG” Set „Azurblaues Meer” enthält zwei Starter Decks mit Kombinationen aus den Tintenfarben Rubin/Bernstein und Saphir/Smaragd (19,99 €), sowie Booster Packs mit zwölf zufälligen Karten (5,99 €), eine neue Schatzkiste der Luminari (54,99 €) und ein neues Geschenk-Set zum Thema Stitch (49,99 €). Zum neuen Zubehör gehören zwei Spielmatten im Design der Karten „Elsa – Der fünfte Geist“ aus Disneys „Die Eiskönigin“ und „Donald Duck – Seeräuber“. Neue Kartenhüllen und Deck Cases werden „Scar – Rachsüchtiger Löwe“ aus Disneys „Der König der Löwen“ und „Winnie Puuh – Honigzauberer“ aus Disneys „Winnie Puuh“ zeigen.

Ebenfalls rechtzeitig zu den Feiertagen in den Regalen erhältlich ist das Stitch Sammler Geschenkset (49,99 €). Das Set enthält ein Sammelalbum zum Thema Stitch, vier „Azurblaues Meer“ Booster Packs und eine einzigartige „Stitch – Alien Seeräuber“ Promokarte mit einer atemberaubenden von Wasser inspirierten Folierung – das erste Mal, dass diese Art der Folienbehandlung im „Disney Lorcana TCG“ verwendet wird!

Disney Lorcana Challenge

Auf der vergangenen D23 teilte das „Disney Lorcana“ Team Informationen über die bevorstehenden nordamerikanischen und europäischen Meisterschaftsveranstaltungen mit:

6. – 8. Dezember 2024 | Disneyland Paris Resort – Disney Newport Bay Club

10. – 12. Januar 2025 | Disneyland Resort California – Disneyland Hotel

Diejenigen, die sich dieses Jahr über die regionalen Lorcana Challenge Events qualifiziert haben, können ein Ticket für das Hauptturnier beanspruchen, das auch Zugang zu den zusätzlichen Veranstaltungen beinhaltet. Weitere Informationen, einschließlich Details dazu wie Fans an den Events teilnehmen können, sind sobald verfügbar auf disneylorcana.com zu finden.