Disney Dreamlight Valley bekommt Star Wars-Update vor dem 4. Mai!

Disney Dreamlight Valley bekommt noch vor dem Star Wars Day neue Star Wars-Inhalte, sehr zur Überraschung der Fans. Lest mehr!

Star Wars x Disney Dreamlight Valley

Die neuen Inhalte wurden von den Dreamlight Valley-Entwicklern Gameloft in einem Update angekündigt, und die Fans können damit rechnen, dass der Inhalt vor dem 4. Mai, auch bekannt als Star Wars Day, veröffentlicht wird. Das Update auf YouTube enthüllte, dass die Fans kostenlosen Zugang zu einem Alice im Wunderland-Reich (mit Grinsekatze!) erhalten, aber Star Wars-Fans, die thematische Kosmetika wünschen, darunter ein Jedi-Roben-Kostüm, ein Lichtschwert-Zubehör und R2-DR als Begleiter, müssen mit In-Game-Währung bezahlen. Anstatt Star Wars-Story-Elemente einzuführen, hat das Studio Gameloft dem Premium Shop neue Themen-Outfits und Accessoires hinzugefügt. Aber es könnte mehr sein als nur der erste Schritt: Sehr oft gab es bereits zuvor kosmetische Artikel, bevor daraus ein tatsächliches Inhalts-Update wurde. Der erste Star Wars-Artikel, der im Premium-Shop landet, sind Anakin Skywalkers Roben, komplett mit seinem ikonischen Umhang, wie er in Star Wars: Episode 3 – Die Rache der Sith getragen wird. Die Figuren können auch ein Lichtschwert-Zubehör in die Hände bekommen, das mit einer exklusiven Fotopose geliefert wird, um ihren Jedi-Look zu vervollständigen.

Schließlich wird das Star Wars-Shop-Update einen neuen Begleiter in das Spiel einführen, der die Fans zweifellos begeistern wird: R2-D2. Das Spielmaterial im Ankündigungstrailer zeigte den Lieblingsdroiden aller, der sich glücklich im Kreis drehte und bereit war, die Fans bei ihren Abenteuern zu unterstützen. Diese Artikel werden während der gesamten Saison verfügbar sein. Obwohl kein konkretes Veröffentlichungsdatum für diese exklusiven Artikel bekannt gegeben wurde, gab Gameloft an, dass sie vor dem Star Wars Day im Premium-Shop eintreffen werden, so dass Enthusiasten den inoffiziellen Feiertag, den 4. Mai, sowohl im Game als auch außerhalb des Spiels feiern können. Es war ja nur eine Frage der Zeit: Disney gehört nicht nur Star Wars, sondern auch das Marvel-Universum. Wenn diese Inhalte gut bei den Fans ankommen, signalisiert dies Disney, dass die Leute bereit sind, mehr Live-Action-Inhalte im Spiel zu sehen. Star Wars, Marvel und auch Avatar bieten alle außergewöhnliche Möglichkeiten für Disney Dreamlight Valley-Welten und Sternenpfade, und es ist dann umso wahrscheinlicher, dass es diese Franchises in zukünftigen Inhaltsupdates oder kostenpflichtigen DLCs gibt!