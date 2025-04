Hasbro Pulse bringt neue Figuren zur Star Wars Celebration von Chewie bis Sturmtruppler

Hasbro Pulse feiert auf der Star Wars Celebration die Star Wars-Fangemeinde mit einer spektakulären Reihe neuer Figuren aus den Serien Star Wars The Vintage Collection und The Black Series – inspiriert von den Lieblingscharakteren der Fans aus den klassischen Filmen, spannenden Serien und beliebten Videospielen. Von der mystischen Nightsister Merrin bis zum kampfbereiten Moff Gideon in seiner Dark Trooper-Rüstung spiegelt jede Figur das Vermächtnis und die Entwicklung der „Star Wars“-Geschichten wider – zum Leben erweckt mit hochwertigen Details, einer Verpackung in Sammlerqualität und dynamischer Beweglichkeit.

Beherrsche die Sandwüsten von Tatooine mit dem Bantha & Tusken Raider 2er-Pack, einer Deluxe-Edition aus der STAR WARS The Vintage Collection, inspiriert von „Eine neue Hoffnung“. Dieses beeindruckende Set enthält einen detailreichen Bantha mit beweglichen Gliedmaßen und weichem Fell sowie einen Tusken-Raider-Krieger, der für Gefechte in der Wüste gerüstet ist. Mit sechs enthaltenen Accessoires – darunter ein Gaffi-Stock, ein Gewehr und traditionelle Roben – erweckt dieses Set die raue Landschaft und die alten Traditionen der Dünenmeer-Wüste zum Leben. Ideal für Fans, die ihre Tatooine-Dioramen ausbauen oder filmreife Hinterhaltsszenen aus der Saga nachstellen möchten.

Aus euren Lieblingsserien kommen drei Legenden aus der Galaxie in STAR WARS The Vintage Collection zusammen, jede mit moderner Beweglichkeit und authentischem Zubehör neu interpretiert. Cobb Vanth, der raue Gesetzeshüter aus Mos Pelgo, kommt mit Blastern in beiden Händen und entschlossenem Blick. Crosshair, der Klonscharfschütze, der zum imperialen Vollstrecker wurde, bringt seinen ikonischen Helm und seine Scharfschützenausrüstung für höchste Präzision mit. Und über ihnen allen thront Moff Gideon in seiner beeindruckenden Dark Trooper-Rüstung – komplett mit Blitzeffekten und Elektro-Stab – bereit, seine Vorherrschaft mit Gewalt durchzusetzen. Jede Figur ist eine Hommage an die zunehmenden Spannungen zwischen Ordnung und Rebellion im Star Wars-Universum.

Auch die Gamer dieser Galaxie kommen in Form der Vintage Collection mit zwei Figuren aus Star Wars Jedi: Survivor zugute –Rocket Launcher Trooper und Nightsister Merrin. Der Trooper stürmt mit seinem RPS-6-Raketenwerfer und Explosionseffekten heran und ist mit seinen Panzerabwehrfähigkeiten für jede noch so heftige Auseinandersetzung gerüstet. Unterdessen bündelt die Nightsister Merrin mit ihrer Majik FX-Hand, einem tödlichen Dolch und ihrem Kampfstab die geheimnisvollen Kräfte der Dunkelheit und verkörpert damit die Mystik und Bedrohlichkeit der tödlichen Kriegerinnen von Dathomir. Zusammen bringen sie explosive Feuerkraft und übernatürliche Kräfte in jede Vintage Collection-Sammlung.

Die Black Series hebt die Ikonen der Schattenwelt mit vier unvergesslichen Helden auf ein filmisches Niveau. Dash Rendar, der Schmuggler aus Shadows of the Empire, kehrt mit seinem Blaster in Hand in das Expanded Universe zurück. Das legendäre Duo Han Solo und Chewbacca kehrt in ihrer Form aus A New Hope zurück, mit fotorealistischer Dekoration und gezückten Waffen – perfekt, um ihre ersten Schritte in die galaktische Schmugglerwelt nachzustellen. Abgerundet wird das Sortiment durch Nightsister Merrin in ihrer 15 cm großen Form, geschmückt mit Speer und Majik-Accessoires, die ihre uralte Macht ausstrahlen. Von klassischen Helden bis hin zu dunklen Mystikerinnen bietet diese Welle der Black Series Figuren eine erstklassige Auswahl an Storytelling, Stil und Präsenz im Regal.

Alle diese neuen Figuren können ab sofort auf Hasbro Pulse vorbestellt werden und zeichnen sich durch hochwertige Details, charakteristische Accessoires und eine verkaufsfertige Verpackung aus, die das über 40-jährige Vermächtnis von Star Wars würdigt. Nicht nur etwas für den 4. Mai – möge die Macht mit euch und eurer Sammlung sein!