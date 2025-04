Disney Dreamlight Valley: Alice und die Grinsekatze kommen am 23.4.2025

Die zwei klassischen Disney-Charaktere – Alice und die Grinsekatze – ziehen mit dem nächsten kostenlosen Content-Update Alice im Wunderland ins Disney Dreamlight Valley ein! Die Aktualisierung erscheint am 23. April für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Mac und Apple Arcade.

Was erwartet euch mit dem Content-Update Disney Dreamlight Valley Alice im Wunderland?

In dieser Aktualisierung muss man einem mysteriösen weißen Kaninchen durch das Dreamlight Valley folgen, welches in einen Kaninchenbau und schließlich ins Wunderland führt! In diesem neuen Reich trifft man Alice, verliert ihre Spur und bittet die schelmische Grinsekatze um Hilfe, um sie wiederzufinden. Auf dem Weg dorthin müssen mysteriöse Rätsel gelöst werden, um die neu gefundenen Verbündeten aufzuspüren, aus dem Wunderland zu entkommen und die neuen Freund:innen offiziell im Dreamlight Valley willkommen zu heißen!