Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes ab 5.4.2024 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Gute Nachrichten für alle, die den Kinoauftritt von Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes verpasst haben – Leonine bringt die Vorgeschichte der Welt von Panem ab 5. April 2024 auf DVD, Blu-ray, 4K-UHD-Blu-ray sowie als limitiertes 4K Ultra HD Blu-ray Steelbook in den Handel.

Worum geht’s?

Basierend auf der Bestseller-Reihe von Suzanne Collins begeisterten die “Die Tribute von Panem“-Kinofilme weltweit Millionen Fans. Nun erzählt The Ballad of Songbirds & Snakes die Vorgeschichte der Welt von Panem und den Anfang der gefürchteten Hungerspiele.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der junge Coriolanus, lange bevor er zum Präsidenten von Panem werden sollte. Er ist die letzte Hoffnung für seine einst stolze Familie Snow, die in Ungnade gefallen ist. Als er zum Mentor von Lucy Gray, einem Mädchen aus dem verarmten Distrikt 12, erwählt wird, sieht er die Chance, sein Schicksal zu ändern… Wir sahen den Fall von Präsident Snow. Nun wird die Welt Zeuge seines Aufstiegs.