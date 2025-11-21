Die Sims 4 soll ein Remaster bekommen – was ist los?

Während Gerüchte über ein Die Sims 4-Remaster kursieren, versammelt sich die Community, um zu hinterfragen, was EA tatsächlich planen könnte.

Warum Die Sims 4?

Schließlich sprechen wir über eine Lebenssimulation, die bis heute neue Erweiterungen erhält, und es werden noch mehr kommen. Die aktuellsten Die Sims 4-Abenteuer wurden tatsächlich erst im Oktober veröffentlicht, mit massiven Updates für das Basisspiel, die dicht dahinter folgen. Wir sahen auch, wie Feen endlich zum Lebenssimulation hinzugefügt wurde. Es gibt auch (wahrscheinlich unzählige) andere DLC-Drops für Teil vier geplant, da EA in der Vergangenheit sagte, dass es keine Pläne für ein Sims 5 hat – wobei der vierte Eintrag als eine Art „für immer“-Spiel fungiert, das Entwickler im Laufe der Zeit verbessern. Es ist also nicht verwunderlich, dass die Fans nicht sicher sind, was sie von Gerüchten über ein solches Remaster denken sollen.

Vielleicht geht es auch um eine All-in-one-Version oder Ähnliches? Obwohl es keine solide Quelle für diese gibt, und sie sind immer noch nur Gerüchte, sind Diskussionen aufgetaucht, seit die Sims-Community vor ein paar Tagen darüber berichtet hat. Wie ein Reddit-Thread hervorhebt, sind sich die Sim-Fans nicht sicher, warum ein Sims 4-Remaster jetzt kommen sollte, wenn EA nicht nur das Spiel aktiv aktualisiert, sondern auch ältere Titel existieren. Es ist nicht abzusehen, was EA tatsächlich für Die Sims 4 auf Lager hat. Letzten Endes können wir nur abwarten und zusehen, was tatsächlich kommen wird. Was aber auch möglich ist, dass einfach gar nichts kommt und die Diskussion einfach so losgetreten wurde – was haltet ihr davon? Sagt es uns in den Kommentaren!