Klargestellt: EA bringt kein Die Sims 5 – aus gutem Grund!

EA arbeitet nicht an Die Sims 5, sondern plant, weiterhin Inhalte für Die Sims 4 zu veröffentlichen, während es an weiteren Projekten feilt.

Kein Die Sims 5

EA arbeitet an der nächsten Iteration des Franchise, einem kostenlosen Multiplayer-Sims-Spiel namens Project Rene. Die Unterhaltungspräsidentin Laura Miele erklärte die Entscheidung in einem Interview mit Variety und behauptete, dass es nicht „spielerfreundlich“ sei, die Fans zu zwingen, von vorne anzufangen. „Was ich nicht möchte, ist, dass Sie bei bei Null anfangen müssen und all die Dinge, die Sie erstellt haben, aufgeben müssen, alle Inhalte, die Sie im Laufe der Jahre gekauft haben“, sagte Miele und bezog sich auf die riesige Sammlung von DLC-Paketen von Die Sims 4, die miteinander einen vierstelligen Betrag kosten, wenn alle Pakete separat gekauft würden. „Wir haben in den letzten 10 Jahren über 85 Inhaltspakete für Die Sims 4 herausgebracht, und daher ist ein solches Zurücksetzen nicht spielerfreundlich und keine gute Idee für unsere Community.“

Anstatt von vorne zu beginnen, sagt Miele, dass EA weiterhin DLC-Pakete für Die Sims 4 veröffentlichen wird, während Project Rene ein völlig anderes Erlebnis sein wird, mit einem stärkeren Fokus auf Multiplayer-Mechanik. „Was wir tun, ist, all diese Technologien zu aktualisieren und zu aktualisieren, und wir werden Spielmodi hinzufügen – aber wir werden auch die Basistechnologie und die Basis-Benutzererfahrung im Kernspiel erstellen und aktualisieren“, sagte Miele. „Sie werden also diese Lebenssimulation haben, Sie werden Multiplayer-Fähigkeiten haben, wir werden mobile Ausdrücke davon haben. Wir machen auch gemütliche Spiele und [es wird] noch mehr kommen. […] Ich sehe Die Sims als ein bedeutendes Ökosystem und ein Universum mit mehreren ‚Sims‘-Erfahrungen, auf denen wir aufbauen müssen.“ Also warten wir mal ab und dann sehen wir weiter!