Die Sims 4 Krone & Vermächtnis-Erweiterungspack angekündigt

Electronic Arts und Die Sims 4 kündigen das Die Sims 4 Krone & Vermächtnis-Erweiterungspack an. Als Draufgabe gibt es den offiziellen Reveal-Trailer, der euch zeigt, was euch nach dem Release am 12. Februar erwartet.

Was erwartet euch im Die Sims 4 Krone & Vermächtnis-Erweiterungspack?

Im Erweiterungspack erschaffen Sims bedeutende Vermächtnisse und erleben in der neuen Welt Ondarion, einem prachtvollen Küsten-Königreich, Geschichten wie im Märchen. Spieler:innen gründen eine Dynastie, ernten die Vorteile des Ansehens und halten die Einigkeit des Reiches aufrecht – oder genießen das Drama familiärer Konflikte und Skandale. Viele Welten können zu Königreichen werden, doch nur ein Sim kann die Krone tragen. Der Thron ist leer und die Kulisse steht bereit, sodass Simmer:innen neue Geschichten erzählen können.

Zusätzlich kündigt Die Sims an, dass jeder Kauf des Die Sims 4 Krone & Vermächtnis-Erweiterungspacks zwischen dem 15. Januar und 15. März 2026 ein kostenloses Upgrade auf das Pracht-Bundle enthält. Dieses umfasst das neue Erweiterungspack, den digitalen Inhalt Königliche Kostbarkeiten sowie zwei neue Sets. Das Die Sims 4 Filmlegenden-Style-Set ermöglicht Sims einen majestätischen Lebensstil und selbstbewusstes Auftreten mit ausdrucksstarken, von einer klassischen Ära inspirierten Looks. Das Die Sims 4 Wintergarten-Teeparty-Set bietet die Möglichkeit, in einem sonnendurchfluteten Raum mit eleganter Dekoration gemeinsam Tee zu genießen.