Detektiv Conan Film 26: Das schwarze U-Boot – Ein spoilerfreies Review

Am 31. Oktober 2023 erscheint Detektiv Conan Film 26: Das schwarze U-Boot. Fesselt uns der Film oder geht er gnadenlos unter?

Anmerkung: In der nachfolgenden Beschreibung des Films versuche ich, meinen Eindruck frei von Spoilern wiederzugeben. Zur offiziellen Website des Streifens geht es hier entlang!

Facts

Detektiv Conan ist eine der langlebigsten und beliebtesten Anime- und Manga-Serien weltweit. Am 31.Oktober kommt der 26. Film der Reihe „Das schwarze Uboot“ mit einer Länge von 109 Minuten sowohl in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln als auch in der deutschen Synchronfassung in die Kinos. Regie führt dieses Mal Yuzuru Tachikawa, und für den Vertrieb sind Crunchyroll und Sony Pictures verantwortlich.