Der Zürserhof „Quiet Luxury“ aus Tradition im Winterparadies des Arlbergs

Wenn Tradition geschätzt wird und Neues behutsam seinen Platz findet, dann entsteht eine Hotellegende, die in der Urlaubswelt eine außergewöhnliche Rolle spielt. Das Hotel Zürserhof *****s ist ein exklusives Haus, das Geschichte schreibt und der stilvollen Lebensart Raum gibt. Gäste von Hotelierfamilie Skardarasy tauchen in eine unvergleichliche Welt des legeren Luxus ein.

Das Grand Resort an den Pisten von Zürs zählt seit Jahrzehnten zur High End Hotellerie in Österreich und weit über die Grenzen hinaus. Hohes Niveau in allen Bereichen zeichnen den Zürserhof damals wie heute aus. Hannes und Laura Skardarasy führen das Juwel am Arlberg mit viel Persönlichkeit, Gespür und Esprit. Permanente Investitionen in die Qualität des Hauses und persönliche Gastfreundschaft sind für sie Ehrensache. Die schönen Wohnwelten – modern wie klassisch – präsentieren sich einladend mit eleganter Einrichtung, Design, Atmosphäre und viel Komfort. Neues, handverlesenes Interieur verleiht dem Hotel-Entree und dem großzügigen Barbereich wohliges Flair. Im gemütlichen Ambiente trifft man sich zum genussvollen Aperitif und zum netten Plausch mit der Gastgeberfamilie. Nach dem Dinner in ein Sofa sinken und den Pianoklängen und der rauchigen Stimme von Eddie am Flügel lauschen – Traditionen, die das Herz und die Seele des Zürserhofs widerspiegeln.

Vor den Toren des Zürserhofs schwingen die Skifahrer:innen über die Pisten des Arlbergs – eine hochalpine Winterwelt, die Wintersportler:innen das größte zusammenhängende Skigebiet Österreichs und Schneesicherheit bis weit ins Frühjahr bietet. Bis auf 2.800 Meter Höhe tauchen Skifahrer in die weiße Pracht ein. Freerider:innen aus nah und fern schwärmen von den Tiefschneeabfahrten im Hochgebirge. Ein unvergleichliches Skierlebnis setzt die Tradition von Eleganz und Exklusivität im Zürserhof fort. Die Skiguides des Hauses, die auf jahrzehntelange Erfahrung zurückblicken, bieten den Gästen auf Wunsch einen begleiteten Skitag in der Arlberger Bergwelt. Ski in – Ski out gehört im Zürserhof ebenso zum großen Wintergefühl wie die traumhafte Sonnenterrasse direkt an der Piste. In der Filiale von Sport Brändle im Zürserhof können Skifahrer professionelle Ausrüstung ausleihen. Mit Schneeschuhen, Rodel oder Langlaufski geht es auf sanfte Touren in die abwechslungsreiche Landschaft.

Familie Skardarasy pflegt eine jahrzehntelange Hoteltradition, die für unzählige (Stamm-)Gäste zum Lifestyle gehört. Jede Generation findet im Resort ein Freizeit- und Erholungsangebot, das am Arlberg seinesgleichen sucht. Wenn die Skier Pause haben, geht es in die resorteigene Tennishalle, zum Fitness oder Basketball. Die Eltern genießen die Me-Time, während die Kinder in der Kinderbetreuung bestens aufgehoben sind und viel Spaß haben.

Der Zürserhof widmet dem Wohlbefinden viel Raum, Zeit und Exzellenz. Das großzügige Aureus Spa ist ein edler Rückzugsort, um Körper und Seele etwas Gutes zu tun. Ein vitalisierendes Treatment und eine entspannende Massage bilden den Auftakt für eine Auszeit in dem eleganten Spa mit eigenem LadiesSpa. Ausgiebig saunieren, in den warmen Pool eintauchen und den Blick hinaus in den Schnee schweifen lassen. Der großzügige Panorama-Ruheraum mit knisterndem Kaminfeuer bietet die ideale Kulisse, um den tanzenden Schneeflocken vor den Fenstern zuzusehen. Das stilvolle Spa harmoniert perfekt mit der umgebenden alpinen Natur und schafft eine Atmosphäre vollkommener Entspannung. Im Family Spa entspannen Groß und Klein gemeinsam. Die Kinder toben sich im großen Pool aus. Speziell für sie gibt es Dampfbäder und Duftsaunen mit niedrigen Temperaturen. Die Schokoladen-Massage ist der Renner bei den kleinen Wellnessfreunden.

Seit jeher genießt das Fine Dining im gepflegten Ambiente im Zürserhof den besten Ruf. Neben Heurigenbuffet, Fondue Chinoise oder mediterranen Abenden lockt ein Galadinner mit verführerischem Dessertbuffet. Mit sagenhaften 200 exquisiten Käsespezialitäten aus aller Welt ist das Käsebuffet jede Kostprobe wert. Die Z Lounge bereichert die kulinarische Welt des Hotels. Der Wohlfühlort lädt ein, edle Weine, erlesene Spirituosen und andere Köstlichkeiten zu genießen. Im Weinkeller lagern erlesene Weine, Champagner und Whiskys. Im Hotel Zürserhof wird mit großer Sorgfalt auf die kulinarischen Bedürfnisse von Kindern geachtet. Kleine Feinschmecker sind herzlich beim betreuten Kinderessen in familienfreundlicher Umgebung willkommen, was das Esserlebnis für Kinder zu einem lustigen und entspannten Teil ihres Urlaubs macht.

Die Freude, mit der Familie Skardarasy ihren Zürserhof führt, spürt jeder Gast. Heimelige Geborgenheit erfüllt das Haus, das seit vielen Jahren aus der Winterwelt am Arlberg nicht mehr wegzudenken ist. Ein internationales Publikum weiß zu schätzen, wie sich hier Tradition und Moderne nahtlos verbinden. Sie erleben eine unvergleichliche Eleganz und Qualität, die durch eine entspannte und menschliche Note große Sympathie weckt.