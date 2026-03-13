Der neue Trailer zu Disney•Pixars TOY STORY 5 ist da!

Die Kult-Spielzeuge sind zurück: Ab sofort könnt ihr euch den brandneuen Trailer zu Disney Pixars Animationsabenteuer TOY STORY 5 ansehen. Viel Spaß damit!

Was erwartet euch?

In diesem Kapitel stehen Buzz Lightyear, Woody und Jessie vor einer modernen Herausforderung, die das Spielzimmer ordentlich auf den Kopf stellt. Die Gruppe trifft auf Lilypad, ein funkelnagelneues Tablet, das sehr eigene Vorstellungen davon hat, was für ihr Kind Bonnie am besten ist. Ihr dürft gespannt sein, ob das gemeinsame Spielen nach dieser Begegnung jemals wieder so sein wird wie zuvor.

Ein besonderes Highlight ist das große Wiedersehen von Woody und Buzz. Nachdem Woody am Ende des vierten Teils beschlossen hatte, eigene Wege zu gehen, führt das Schicksal die alten Freunde nun wieder zusammen. Unter dem Motto Tech vs. Toys muss die gesamte Mannschaft aus alten Bekannten und neuen Gefährt:innen fest zusammenhalten, um sich in der digitalen Welt zu behaupten.