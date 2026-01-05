Der Name ist Programm: Mehr DLC für Sonic Racing: CrossWorlds

Sonic Racing: CrossWorlds‚ Direktor hat gesagt, dass das Team des Spiels 2026 Überraschungen als Teil des Inhalts nach dem Start plant.

Seit seiner Veröffentlichung im September (auch für Nintendo Switch 2) hat Sega regelmäßig kostenlose Crossover-Charaktere für Sonic Racing: CrossWorlds veröffentlicht, darunter Hatsune Miku, Joker von Persona, Ichiban Kasuga von Like a Dragon und zuletzt auch NiGHTS. Darüber hinaus wurden bezahlte Season Pass-Inhalte SpongeBob Schwammkopf und Inhalte basierend auf Minecraft hinzugefügt, wobei dieses Jahr mehr auf Pac-Man, Mega Man, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem und Avatar Legends basieren.

Sega hat bereits bestätigt, dass 2026 weitere kostenlose Charaktere veröffentlicht werden, und im Gespräch mit Famitsu hat der Direktor von Sonic Racing: CrossWorlds, Masaru Kohayakawa, große Überraschungen für die Spieler angedeutet. „Wir planen, während der gesamten Saison 2026 Inhalte zu liefern, aber wir haben auch noch mehr Überraschungen vorbereitet als beim Start“, sagte er und fügte hinzu, dass Sega dies „ein Jahr machen will, das euch alle überrascht!“ Echt interessant, so eine angekündigte Überraschung!