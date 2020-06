Evoland: Legendary Edition: Limitierte Boxversion kommt im Herbst

Gute Nachrichten für die Fans von Evoland, die auf eine Boxversion des Action-RPGs warten – Publisher Red Art Games und der Entwickler Shiro Games verkündeten nun voller Stolz, dass eine Evoland: Legendary Edition im dritten Quartal 2020 als limitierte, physische Edition für die PlayStation 4 erscheint.

Was hat die Evoland: Legendary Edition zu bieten?

In der Spielesammlung, die Teil 1 und 2 enthält, reist ihr durch die Geschichte der Action-Adventures und schaltet im Verlauf des Spiels neue Technologien, Gameplay-Elemente und Grafik-Upgrades frei. Als Hommage an Rollenspiel-Klassiker und Filme, welche das Genre inspiriert haben, wechselt Evoland zwischen verschiedenen Kampfstilen, während die Spielfigur unterschiedliche Grafik-Stile durchläuft und letzten Endes in einer dreidimensionalen HD-Welt endet. Von der Boxversion werden nur 5.000 erhältlich sein, die ab 11. Juni vorbestellt werden können. Wir haben Evoland II übrigens auch getestet (hier geht’s zu unserem Test).

Ebenfalls ab dem 11. Juni vorbestellbar und für das dritte Quartal 2020 geplant, sind Schallplatten-Versionen des OST von Evoland 1 und Evoland 2, die den klassischen Soundtrack der Serie zum ersten Mal auf Vinyl präsentieren. Auf jeweils 500 Exemplare limitiert beinhaltet die Evoland 1 OST-LP 18 Titel auf sonnengelbem Vinyl und die Evoland 2 OST-LP insgesamt 51 Titel auf 3 Schallplatten. Beide Editionen ruhen sicher in Hüllen, welche mit klassischen Character-Artworks verziert sind.

Der Evoland 1 Soundtrack wird für 29,99€ erhältlich sein, das Drei-Platten-Vinyl-Set des Evoland 2 Soundtracks wird 59,99€ kosten.

Weitere Informationen findet man auf der offiziellen Website.