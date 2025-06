Der letzte, echte, finale Trailer zu Death Stranding 2: On the Beach ist da

Death Stranding 2: On The Beach ist diese Woche erschienen, ohne die Early Access-Zeit zu berücksichtigen. Jetzt kommt noch ein 6-Minuten-Trailer?

Über Death Stranding 2: On The Beach

Kojima Productions und der Verlag Sony konnten wohl nicht widerstehen, einen letzten Trailer zu veröffentlichen. Obwohl es einige lustige Momente in diesem Trailer gibt, ist er viel zu lang. Ihr solltet ihn euch wahrscheinlich nicht ansehen, wenn ihr vor dem Spielen so spoilerfrei wie möglich bleiben wollt, da der Trailer eine Vielzahl von Szenen enthält und vielleicht einige der Überraschungen von Death Stranding 2: On The Beach vorwegnimmt. Aber auch nach dem Sichten fragt man sich eher, was man da gerade alles eigentlich gesehen hat.

Der Regisseur des Spiels, Hideo Kojima, ist ein Mann mit mehr Ideen, als er Zeit hat, sie umzusetzen. Das zeigt sich in seinen Spielen, die voller Komplexität und Filmsequenzen sind. Während Teil eins noch ziemlich kontrovers war, soll Teil zwei etwas weniger Kontroverse zeigen und dafür die Qualität enorm anheben (fast schon in die Richtung der Metal Gear Solid-Reihe). Schon allein die Grafik sieht wunderbar aus, und auch, wenn PS5 Pro-Fans nur geringfügige, kaum sichtbare Verbesserungen erhalten, die Qualität ist unbestritten hoch. Seht selbst: