Death Stranding 2: On the Beach: Schlechte Nachrichten für PS5 Pro?

Die Rezensionen für Death Stranding 2: On the Beach sind da, und das Spiel ist zweifelsfrei gut geworden. Wie steht es um die PS5 Pro?

Death Stranding 2 auf PS5 Pro

Nun, wenn ihr eine PS5 Pro habt, müsst ihr wissen, es gibt fast keinen wahrnehmbaren Unterschied zwischen den Qualitäts- und Leistungsmodi. Wie die technischen Experten von Digital Foundry berichteten: „Auf der PS5 Pro sind die Unterschiede zwischen Qualitäts- und Leistungsmodus so gering, dass der Leistungsmodus zur offensichtlichen Wahl wird. Der Qualitätsmodus ist beim Pro weitgehend überflüssig. Er sieht sicher ausgezeichnet aus, aber der Performance-Modus ist fast identisch und spielt sich viel besser.“ Wenn ihr also eine PS5 Pro besitzt, ist es besser, den flüssigeren 60 fps-Leistungsmodus als den geringfügig besser aussehenden Qualitätsmodus zu verwenden. Leider werden PS5-Besitzer – wie ich – nicht so viel Glück haben.

Digital Foundry stellt fest, dass auf der Standard-PS5 die Geländedetails in der Ferne nicht die visuelle Fülle fehlen, die sie auf der Pro haben. Es heißt, dass dieser „subtile, aber bedeutungsvolle“ Unterschied es wert macht, im Qualitätsmodus für eine bessere visuelle Wiedergabetreue zu spielen, auch wenn wir dadurch die ruckeligen 30fps in Kauf nehmen müssen. Diese Konsolengeneration hat meine Wahrnehmung von 30 fps völlig ruiniert, so dass ich keine Spiele im Qualitätsmodus spiele. Ich persönlich nehme immer den Leistungsmodus, selbst wenn die Sichtweite halbiert wird, ganz einfach, weil ich ansonsten kein Spiel mehr berühren möchte. Und während der Action fallen mir minimale Texturverbesserungen oder glattere Kanten auch nicht auf.