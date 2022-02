Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bekommt neuen Amazon-Trailer

Ab 2. September 2022 können wir Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht auf Amazon Prime Video genießen. Ein neuer Trailer macht Lust auf mehr!

Über Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht

Die bevorstehende Serie der Amazon Studios bringt zum ersten Mal die heldenhaften Legenden des sagenumwobenen zweiten Zeitalters der Geschichte von Mittelerde auf die Leinwand. Dieses epische Drama spielt Tausende von Jahren vor den Ereignissen von J.R.R. Tolkiens Der Hobbit und der Herr der Ringe und werden die Zuschauer:innen in eine Ära zurückversetzen, in der Allianzen geschmiedet wurden, Königreiche zum Ruhm aufstiegen und in den Ruin fielen, unwahrscheinliche Helden auf die Probe gestellt wurden, die Hoffnung an den seidensten Fäden hing und der größte Bösewicht, der jemals existiert hat, sein Unheil anrichtet.

Beginnend in einer Zeit relativen Friedens folgt die Serie einem Ensemble von bekannten und neuen Charakteren, die sich dem lang gefürchteten Wiederauftreten des absoluten Bösen in Mittelerde stellen. Von den dunkelsten Tiefen der Nebelberge über die majestätischen Wälder der Elfenhauptstadt Lindon bis hin zum atemberaubenden Inselkönigreich Númenor und zu den entlegensten Winkeln der Karte werden diese Königreiche und Charaktere Vermächtnisse erschaffen, die noch lange nach ihrer Abreise weiterleben. So viel zu Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht – hier der Trailer für euch!