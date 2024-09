Der Herbst wird lässig im Hotel Blü in Bad Hofgastein

Von den Berggipfeln die glasklare Aussicht bestaunen, durch das Herbstlaub wandern und die frische Luft atmen. Kürzlich wurde das BLÜ von den Österreichischen Wanderdörfern als Wanderhotel zertifiziert. Damit ist es offiziell: Im BLÜ können sich Wanderfans auf ein hohes Maß an Service und Qualität verlassen. Oder im herbstlichen Farbenspiel durch die Natur radeln. In einer Therme abtauchen. Mit den Gasteinern ihre traditionellen Herbstfeste feiern. Inhale-Exhale beim Yoga, Golfen oder achtsam Waldbaden. Lieber den ganzen Tag im Bett bleiben und die Herbsttage ganz gemütlich angehen? Im BLÜ ist das Leben wunderbar entspannt.

Genießer:innen lieben ihren Herbst-Break im BLÜ, das voll und ganz der freien Entfaltung gewidmet ist. Wer die Beine hochlegen möchte, der kommt in das HimmelBLÜ Spa. Im Dachgarten in der milden Herbstsonne ein Buch lesen, nach dem Bergerlebnis in der Sauna relaxen bis spät in den Abend. Vom Quiet Room in die Natur schauen. In der Bibliothek schmökern oder nachmittags auf der BLÜ Terrasse neben dem Denkmal des Kaiser Franz einen Drink nehmen. Abends grenzenlos genießen. Die BLÜKitchen vereint in den Gasteiner Bergen das Lokale mit dem, was uns in der Welt sonst am besten schmeckt.

Wenn die Wälder bunt leuchten, dann ist Yogaherbst-Zeit in Gastein. Yoga gehört zu dem Hotel BLÜ in Bad Hofgastein wie das BLÜ zum Yoga. Resident Yogini Fia Sonora erfüllt täglich den HimmelBLÜ Yogaspace hoch über den Dächern mit Yoga-Einheiten, stets die umliegenden Berge im Blick. Wenn die Sonne scheint, geht es zur Yogastunde hinaus in den genialen HimmelBLÜ Garden am Dach oder auf die Almwiese und zu anderen Kraftplätzen der Region. Von 18. bis 27. Oktober 2024 findet der Yoga-Herbst Gastein statt. Ein vielfältiges Yogaprogramm macht die Yogatage Gastein in und um das BLÜ zu einem einzigartigen Urlaubserlebnis.

Kulinarisches Aufblühen im BLÜ-Herbst

Die traditionelle „Halbpension” wurde abgeschafft – im BLÜ bekommen die Hotelgäste ein Dinner, das moderner, nachhaltiger Esskultur entspricht. BLÜ-Urlauber:innen buchen ab sofort ihr Zimmer mit Breakfast und Dinner. Das Abendessen besteht, wie gewohnt aus drei Gängen, wobei der Hauptgang überrascht. Als Main wird – ganz typisch BLÜ – ein Sharing serviert, das immer aus fünf Komponenten besteht: Gemüse nahe am Originalzustand, Gemüse intensiver zubereitet, Hülsenfrüchte, Carbs und Sauce. Dieses Sharing ist auf jeden Fall vegetarisch, zumeist vegan und für sich genommen ein vollwertiges Gericht. Wer noch Lust auf Fleisch oder Fisch hat, bestellt diese einfach als Add-on dazu. Eva Eder – selbst weit gereist und Aficionado, wenn es um Köstlichkeiten aus aller Welt geht – holt das Beste von nah und fern ins Haus. Es ist Weltessen, das im BLÜ gekocht wird. Man genießt Typisches aus Tel Aviv, New York, Wien und Bangkok ebenso wie aus Marokko, Italien und dem Salzburger Land. Die Zutaten sind alle verantwortungsbewusst ausgewählt und von bestmöglicher Qualität.

Blü am Berg (bis zum 03.11.24)

Leistungen: 4 Nächte inklusive Blü Kitchen, 2 Tages Almorama Card pro Person, täglich Himmelblü Spa bis 22 Uhr, Gastein Card u. v. m. – Preis p. P.: ab 403 Euro

