Der große Salomon und die verlorene Seele Test – Magisches Abenteuer in der Josefstadt

„Der längst vergessene Magier teilt euch die Niederschrift seines Lebens mit und lädt euch auf eine Reise in die Vergangenheit ein, an deren Ende die Frage aller Fragen steht. Könnt ihr Wahrheit von Trug unterscheiden und seine Geschichte zu einem zufrieden stellenden Ende bringen? Begleitet Salomon auf eine Reise in die Vergangenheit zu den geheimsten und schönsten Flecken des 8. Wiener Bezirkes und erlebt eine Geschichte durchtränkt von Liebe, Leid und Illusion. Sammelt alle Tarotkarten, fügt die Einzelteile zusammen und beendet das Martyrium des Magiers.“ (Quelle: Crime Runners Webseite )

Nichts, außer eurem Gehirnschmalz und bequemer Kleidung, die an das Wetter angepasst ist. Nach der Buchung eures Timeslots habt ihr alles Wichtige erledigt und folgt den Anweisungen des Mails. Treffpunkt ist in der Filiale am an der U6 Alser Straße. Seid bitte unbedingt pünktlich. Alles was ihr benötigt, erhaltet ihr von den Gamemaster:innen bevor es losgeht.

„Unser Outdoor Escape Konzept kam bei unserem ersten Abenteuer Opus Arcani so gut an, da konnten wir einfach nur unsere Ursprungsidee weiterentwickeln“, sagt Lukas Rauscher. „Gleichzeitig ist dieses Erlebnis völlig anders, als erwartet wird und wir haben uns wieder neu erfunden. Wir verraten aber nicht zu viel und sind schon sehr auf das Feedback der ersten Spielenden gespannt.“

Crime Runners liebt das Thema Rätsel-Abenteuer und ist stets auf der Suche nach neuen innovativen Ideen. So wurde mit dem Premium-Escape Room Going Underground eine neue Benchmark in Österreich gelegt. Während der Corona-Zeit wurde ein digitales Escape-Room-Abenteuer erschaffen. Nach dem Debüt des ersten Crime Runners Outdoor Adventures Opus Arcani im letzten Jahr, folgt dieses Jahr ein weiteres Abenteuer. Dieses Mal verschlägt es uns in die Josefstadt.

Crime Runners ruht sich weiterhin nicht auf den wohl verdienten Lorbeeren aus und entwickelt stets neue Konzepte und Abenteuer – so auch ein neues Outdoor Escape Game. Wir haben das Spiel für euch getestet und verraten euch in unserem Crime Runners Opus Arcani Test, wie es uns gefallen hat. Keine Angst, wir spoilern euch nichts und geben auch keine Tipps, wie ihr die Räume schnell wieder verlassen könnt. Ab 24.8.2023 ist das Spiel auf der offiziellen Crime Runners Webseite buchbar.

Unser Crime Runners: Opus Arcani Test-Urteil

Stefan

Ich bin bereits ein arrivierter Exit-the-Room-Spieler. Ich habe in Wien schon weit mehr als zwanzig Spiele in Angriff genommen und bin nur das erste Mal nicht rechtzeitig entkommen. Nach Opus Arcani war ich sehr gespannt was das Team von Crime Runners sich für die Josefstadt überlegt hat und wurde überrascht: wieder haben sich die Crime Runners einen Twist ausgedacht. Ausgetattet mit einem Agentenkoffer – es war auch Proviant in Form von Wiener Zuckerln enthalten <3 – machten wir uns auf dem Weg. Ein Tablet zeigte uns stets den Weg und erklärte uns, was die nächste Aufgabe ist. Das hat alles wunderbar funktioniert. Besonders gut gefallen hat mir der Start und das Ende, die eine Überraschung bereit halten. Was das ist, findet ihr aber am Besten selbst heraus. Nur soviel vorab: Ihr müsst eine folgenschwere Entscheidung treffen! Tolles Outdoor-Adventure mitten im Achten abseits von Touristenpfaden.

Simon

Als Gast aus Deutschland und zum ersten Mal in Wien war dieses Outdoor-Escape-Room-Erlebnis für mich gleich in mehrfacher Hinsicht eine Premiere – und eine äußerst gelungene dazu. Die Kombination aus klassischem Escape Room und interaktiver Stadtrallye hat mich sofort begeistert. Besonders spannend fand ich den Einsatz von Requisiten, die man selbst mitführt und aktiv zur Lösung der Rätsel einsetzen muss – das schafft ein greifbares, immersives Erlebnis, das sich deutlich von herkömmlichen Escape Rooms abhebt.

Ein weiteres Highlight war für mich die spielerische Erkundung ausgewählter Orte in Wien. So entdeckt man die Stadt auf eine völlig neue Weise – abseits touristischer Standardrouten – und bekommt dabei unterhaltsam kleine Einblicke in Geschichte und Umgebung. Auch der Rahmen des Spiels – mit einem stimmungsvollen Start und Ende in Innenräumen – hat mir sehr gut gefallen. Diese Mischung aus Indoor- und Outdoor-Elementen sorgt für Abwechslung und rundet das Erlebnis atmosphärisch ab.

Insgesamt ein durchdachtes, liebevoll gestaltetes Konzept, das sowohl Escape-Room-Fans als auch Stadterkunder:innen anspricht. Für mich war es ein echtes Highlight meines Wien-Besuchs – absolut empfehlenswert!

Patrick

Dieses außergewöhnliche Outdoor-Escape-Game zieht einen mit seiner mystisch-okkulten Atmosphäre sofort in den Bann. Statt in einem Raum spielt das Abenteuer mitten im achten Bezirk – die rätselhafte Geschichte verschmilzt dabei geschickt mit der städtischen Kulisse. Besonders gelungen ist die durchgängige Story, die sich schrittweise entfaltet und eine spannende Mischung aus Magie, Okkultismus und Rätseln bietet. Man fühlt sich wie Teil eines geheimen Rituals oder uralten Mysteriums.

Die Rätsel sind fordernd, aber fair – mit Teamarbeit gut lösbar. Die liebevoll gestalteten Spielelemente verstärken die dichte Atmosphäre zusätzlich. Wer immersive Erlebnisse mit Tiefgang sucht und Escape Rooms einmal draußen erleben möchte, ist hier genau richtig. Anspruchsvoll, atmosphärisch, empfehlenswert!

Soun-Soun

The Great Salomon and the Lost Souls ist ein liebevoll gestaltetes Outdoor-Escape-Game, das mit einer spannenden, leicht okkulten Story und hochwertig verarbeiteten Requisiten begeistert. Die Rätsel sind gut konzipiert und kreativ in den Stadtraum integriert. Bei einem Spaziergang durch Wien entdeckt man architektonische und künstlerische Details, die im Alltag oft übersehen werden, und lernt so die Stadt mit neuen Augen kennen.

Michaela

„Der große Salomon und die verlorene Seele“ – ein Escape-Abenteuer „beyond escape room“ – Ein Escape Game unter freiem Himmel? Was zunächst nach Schnitzeljagd klingt, entpuppt sich schnell als packendes Abenteuer mit echter Escape-Room-Atmosphäre – nur eben draußen. Die Geschichte rund um Salomon ist spannend erzählt und clever umgesetzt. Ausgestattet mit Requisiten und einer fesselnden Storyline erkundet man den 8. Bezirk Wiens auf völlig neue Weise. Besonders beeindruckend: Die Rätsel sind raffiniert in die Umgebung eingebettet, dass Orte, an denen man sonst achtlos vorbeigeht, plötzlich zum Schauplatz eines mystischen Abenteuers werden.

Was mich besonders begeistert hat, ist die gelungene Verbindung von Story und Schauplätzen – nichts wirkt aufgesetzt, alles greift stimmig ineinander. Man wird Teil einer Geschichte, statt nur Aufgaben abzuarbeiten. Mein Fazit: Eine tolle Erfahrung, die meine Erwartungen übertroffen hat. Natürlich ist es kein klassischer Escape Room – aber perfekt um eben daraus einmal auszubrechen.

Christoph

„Der große Salomon“ ist mehr als nur eine Schnitzeljagd – es ist ein Outdoor-Escape-Game, das klassische Rätsel mit einer spannenden Story kombiniert. Der Einstieg fiel mir nicht ganz leicht – es dauerte etwas, bis ich in die Geschichte und die Rätsel hineingefunden hatte. Doch dann nahm das Spiel Fahrt auf: Die Einbindung realer Orte im 8. Bezirk ist clever gemacht und sorgt für völlig neue Blickwinkel auf bekannte Straßen. Mein Highlight: das Finale – eine stimmige Rückkehr in einen „Raum“, die dem Ganzen einen runden Abschluss gibt. Unkonventionell, durchdacht und eine echte Alternative zum klassischen Escape Room.

Wertung: 8.5 Pixel