Der deutschlandweit erste Nintendo POP-UP STORE eröffnet in Bochum

Ab März erwartet die Besucherinnen und Besucher vieles zu Super Mario, The Legend of Zelda, Animal Crossing, Pikmin und mehr!

Merchandise im Nintendo POP-UP STORE

Vom 19. März bis 11. April 2026 eröffnet Nintendo seinen ersten POP-UP STORE in Deutschland. Der Nintendo POP-UP STORE in GERMANY folgt dem Nintendo POP-UP STORE in LONDON und ist der zweite Nintendo Store dieser Art in einem Einkaufszentrum in Europa. Offizielle, zeitlich unbegrenzte Nintendo Stores befinden sich in Tokyo, Osaka und Kyoto (Japan) sowie in New York und San Francisco (USA). Der kommende, zeitlich begrenzte POP-UP STORE in GERMANY befindet sich im Westfield Ruhr Park in Bochum (Am Einkaufszentrum 1, 44791 Bochum). Der Nintendo POP-UP STORE in GERMANY präsentiert eine große Auswahl an offiziellen Nintendo-Fanartikeln – von Plüschfiguren, Pins und Anhänger über bequeme Kleidung und stylische Taschen bis hin zu Wohnaccessoires. Auch exklusive Artikel, die nur in den permanenten Nintendo Stores in Japan erhältlich sind, werden angeboten.

Das Sortiment umfasst einige der bekanntesten Nintendo-Franchises, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Animal Crossing, Pikmin, Splatoon und Kirby. Außerdem können sich Besucher:innen einen Eindruck über die My Mario-Produktreihe verschaffen. Hierbei handelt es sich um Mario-Produkte, die so entwickelt wurden, dass jüngere Kinder und ihre Eltern gemeinsam Spaß daran haben können. Besucher:innen und Fans sind zudem eingeladen, mit der Pikmin Bloom-App an einem kostenlosen virtuellen Spaziergang teilzunehmen. Zum Mitmachen müssen Nutzer:innen der App vor Ort in Bochum lediglich einen QR-Code mit ihrem Smartphone scannen. Als kleines Geschenk erhalten Teilnehmende beim Besuch des POP-UP STORES Haftnotizen im Pikmin-Stil (solange der Vorrang reicht).

Informationen zu Tickets für die Eröffnungswoche

Wer den Nintendo POP-UP STORE in GERMANY als eine:r der Ersten besuchen möchte, kann ab dem 5. März Tickets für die Eröffnungswoche reservieren. Mit einer Reservierung für Datum und Uhrzeit sichern sich Fans die Möglichkeit, den POP-UP STORE ohne lange Wartezeit zu besuchen. Weitere Informationen zur Registrierung finden sich auf Nintendos X-, Facebook- und Instagram-Accounts.

Ab der regulären Eröffnung des POP-UP STORE am 23. März sind keine Reservierungen mehr erforderlich. Es gilt dann ein gängiges Warteschlangensystem. Zusätzliche Informationen über den Betrieb des POP-UP STORE finden sich auf dem speziellen Nintendo-X-Account (@NintendoPopUpDE).

Informationen zum Store