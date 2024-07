Der Böglerhof***** – pure nature spa resort: Aussicht ist zum Dahinschmelzen

Das „Der Böglerhof***** – pure nature spa resort“ in den Kitzbüheler Alpen hat seinen großzügigen Badesee und Infinity-Relax-Pool im neuen Traumgarten eröffnet. Die Aussicht ist zum Dahinschmelzen, die Kulisse pure Natur.

Was hat Der Böglerhof zu bieten?

Der legendäre Böglerhof, wo fünf Sterne auf Herzlichkeit und Tradition treffen, bietet nun 2 SPA´s: Das neue pure nature spa „for adults only“ mit Badesee und beheiztem Outdoor Pool sowie das Familienzeit.spa mit beheiztem In- und Outdoor-Pool im Panoramagarten. Schöner kann Tirol nicht sein.

Das „Der Böglerhof – pure nature spa resort ist Tirols einziges Fünf-Sterne-Hotel direkt an einem Badesee. In Alpbach, im „schönsten Dorf Europas“, bespielt das gemütliche Haus mit einem komplett neu errichten SPA- und Wellnessensemble die Sinne. Hoch oben über den entzückenden Häusern des Dorfes im traditionellen Holzbaustil bettet sich die glitzernde Wasserfläche von Böglers Badesee mit 30 Metern Länge in die Kitzbüheler Alpen. Darin integriert ist der neue Infinity-Panorama-Relaxpool. Die leuchtende Farbe Aquamarin schmiegt sich in erfrischendes Lichtgrün. Schier unendlich scheint die wohl schönste Outdoor-Badelandschaft der Region. Dahinter das anmutende pure nature.spa „for adults only“: SPA Livingrooms, edel und großzügig geschnitten für Relaxing und die feinsten SPA Treatments. Exklusive Wärmewelten: nach dem Schwitzen durch den feinen Eisregen spazieren, unter dem Wasserfall im Freien Abkühlung finden oder an der Feuerstelle im Grünen Platz nehmen. Auch der neue „Yoga-Lichtraum“ spiegelt die Liebe der Gastgeber zum Detail und deren Hingabe an Qualität wider. Doch damit nicht genug: Das Familienzeit.Spa ist das zweite SPA zum Glücklichsein im Böglerhof – mit Dress On Saunabereich, In- und Outdoorpool und einem lauschigen Garten. In den Strandkorb kuscheln, von Böglersbar einen erfrischenden Drink kommen lassen, die Kinder beim Planschen beobachten. Der Böglerhof übernimmt in der exklusiven Wellnessszene eine Hauptrolle: Zwei SPA´s mit 19 Relax-, Schwitz- und Badeattraktionen auf 2.000 m2.

Am Fuße der Berge entfaltet das „Der Böglerhof – pure nature spa resort“ seinen Charme. Acht neue Wohlfühlsuiten, davon vier luxuriöse Penthouses mit Balkon und freiem Blick über Alpbach, zeigen, was Wohnluxus bedeutet. Die 76 exquisit ausgestatteten Zimmer und Suiten verbinden auf eine hervorragende Art und Weise Eleganz und alpinen Stil. So fühlen sich Gäste rundum geborgen und bestens verwöhnt.

Herzlichkeit, umgeben von großem Bergglück, erfüllt diesen schönen Rückzugsort. Vom ersten schönen Sommertag an werden im Böglerhof die Wanderschuhe geschnürt und die Bikes gesattelt. Die Berge im Blick und die Sonne auf der Haut geht es hinaus in die Natur. Mit Wanderführer Andreas entdecken Gäste des Böglerhofs verborgenen Plätze, traumhafte Pfade und urige Hütten. Das Alpbachtal ist ein Eldorado für alle, die gern mit dem Bike unterwegs sind. Der Böglerhof erwartet seine Gäste mit dem Radler-sorglos-Paket, das vom kostenlosen Mountainbike-Verleih (E-Bike-Verleih gg. Aufpreis bei einem Partner) bis zu geführten (E)-Bike-Touren, einem wöchentlichen Mountainbike-Ausflug und vielem mehr den großen Bike-Genuss bietet. Die Kids lieben Ferien im Böglerhof. Das Erlebnisangebot mit verschiedensten Attraktionen in- und outdoor, in der Natur und den Bergen begeistert die Familien. Zu den Ferienzeiten bietet der Böglerhof Kinderbetreuung an.

Was wäre solch ein Resort ohne seine kulinarischen Kreationen? Die mit drei Hauben gekürte Küche ist für Hotelgäste inklusive. Wer mag, gönnt sich in der historischen 500 Jahre alten (!) Fuggerstube und dem ebenso ehrwürdigen, bestens bestückten Weinkeller „Fine Dining der Extraklasse“.