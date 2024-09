Der Böglerhof – 5-Sterne Herbstzauber in den Kitzbüheler Alpen

Der Böglerhof ***** – pure nature spa resort bietet die ideale Möglichkeit, den Spätsommer und Herbst in vollen Zügen zu genießen. Ob beim Entspannen im Garten mit einem Buch oder beim Erleben der beeindruckenden Alpbacher Bergwelt beim Wandern oder Biken – das Resort steckt voller Möglichkeiten, die schönsten Seiten dieser Jahreszeit zu entdecken.

Lädt doch der großzügige „Bögler’s-Badesee“ noch bis in den Oktober zu herrlich entspannenden Schwimmrunden im klaren Wasser ein. Der traumhafte Infinity-Relax-Pool unter freiem Himmel hat dafür das ganze Jahr über Saison. Allein wegen der atemberaubenden Aussicht lohnt es sich, die wunderbaren Wasserflächen im neuen pure nature spa zu genießen. Der „only for adults SPA“ bietet pure Entspannung und exklusive Wellnessmomente: Der luxuriöse SPA-Livingroom, feinste SPA-Treatments für Wohlbefinden, die frische Herbstluft an der Feuerstelle einatmen, nach dem Saunagang durch zarten Eisregen spazieren oder unter dem Wasserfall abkühlen.

Eltern, Großeltern und Freunde mit Kindern hingegen verbringen gerne ihre gemeinsame Zeit im Familienzeit.spa mit beheiztem In- und Outdoorpool, Dress-On-Saunabereich und dem Panoramagarten in herbstlich bunten Farben. Groß und Klein erleben unvergessliche Momente.

Am Fuße der sanften Kitzbühler Alpen zeigt der Böglerhof seinen besonderen Charme. Acht neue Wohlfühlsuiten, darunter vier luxuriöse Penthouses mit Balkon und freiem Blick über Alpbach, zeigen, was Wohnluxus wirklich bedeutet. Die 76 exquisit ausgestatteten Zimmer und Suiten verbinden auf wunderbare Weise Eleganz und alpinen Stil, sodass sich Gäste rundum geborgen und bestens verwöhnt fühlen. Herzlichkeit und Bergglück erfüllen diesen schönen Rückzugsort.

An prachtvollen Herbsttagen werden im Böglerhof die Wanderschuhe geschnürt und die Bikes gesattelt. Mit Wanderführer Andreas entdecken Gäste verborgene Plätze, traumhafte Pfade und urige Hütten. Die Bergbahnen am Wiedersbergerhorn sind noch bis November geöffnet und bieten wunderschöne Ausflüge und Wanderungen. Das Beste daran: Böglerhof Gäste freuen sich pro Urlaubstag (!) über eine kostenlose Fahrt auf das Wiedersbergerhorn und können die atemberaubende Aussicht von bezaubernden Wanderwegen aus in vollen Zügen auskosten.

Das Alpbachtal ist ein Paradies für alle, die gern mit dem Bike unterwegs sind. Das edle „pure nature spa resort“ erwartet seine Gäste mit dem Radler-sorglos-Paket, das vom kostenlosen Mountainbike-Verleih bis zu geführten (E)-Bike-Touren, einem wöchentlichen Mountainbike-Ausflug und vielem mehr den perfekten Bike-Genuss bietet.

Kinder lieben Ferien im Böglerhof. Das vielfältige Erlebnisangebot mit verschiedenen Attraktionen drinnen und draußen, in der Natur und den Bergen, begeistert Familien generell und zu den Ferienzeiten bietet der Böglerhof altersgerechte Kinderbetreuung an.

Was wäre ein solches Resort ohne seine kulinarischen Kreationen? Die mit drei Hauben gekürte Küche ist für Hotelgäste durch den Tag und abends inklusive. Feinste Leckereien verführen und wer mag, entscheidet sich für das leichte und bewusste Dinner mit weniger Kalorien.

In der historischen, 500 Jahre alten Fuggerstube und dem ebenso ehrwürdigen, bestens bestückten Weinkeller wird „Fine Dining der Extraklasse“ geboten. Auch hier werden Herbstabende zu unvergesslichen Erlebnissen in einem unvergleichlichen Ambiente. Ideal als Überraschung für liebevolle Mitreisende.