Demon Slayer: To The Swordsmith Village ab 7.3.2023 in den österreichischen Kinos

Gute Nachrichten für alle, die von Tanjiro und den Säulen nicht genug bekommen – Der Compilation-Film Demon Slayer: To The Swordsmith Village begeistert Anime-Fans und solche, die es noch werden wollen ab 7. März in den österreichischen Kinos. Was erwartet euch? Die Klangsäule Uzui, Tanjirou und seine Kameraden stellen sich bei ihrer neuen Mission dem Kampf gegen die Zunehmende Sechs – Daki und Gyutarou. Obwohl sie in ein fürchterliches Gefecht verwickelt werden, können sie die Teufel besiegen. Dieser erste Tod eines Zunehmenden Teufelsmonds seit mehr als 100 Jahren sorgt für helle Aufregung unter den Verbleibenden … Das Kinoerlebnis Demon Slayer: To The Swordsmith Village besteht aus den Episoden 10 und 11 des Entertainment District Arc, der für seine rasanten Actionszenen und herzzerreißende Story hochgelobt wurde, sowie der ersten Episode des nächsten Arcs, Swordsmith Village Arc. Wichtige Info: Der Film wird laut Sony Pictures japanisch mit deutschen (diese werden hauptsächlich von den Kinos eingesetzt werden) oder englischen Untertiteln gezeigt. Fragt am Besten beim jeweiligen Kino nach, welche Untertiteln verfügbar sind.