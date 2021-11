Demon Slayer Staffel 1 Test (Blu-ray): Ein grandioser Start – ich will mehr!

Anlässlich des bevorstehenden Netflix-Debüts von Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, habe ich mir die erste Staffel von Demon Slayer nun in der Blu-ray-Fassung von peppermint anime angeschaut – was ich davon halte, erfahrt ihr in meinem Demon Slayer Staffel 1 Test.

Facts:

Genre: Fantasy, Action

Publisher: peppermint anime (zur offiziellen Webseite)

Regiesseur: Hikaru Kondo

Release-Termin: Vol. 1: August 2020 – April 2021

Background

Bei Demon Slayer handelt es sich eine Manga-Serie von Koyoharu Gotōge, die 2016 in Japan ihr Debüt feierte (hierzulande erscheint der Manga seit April 2020 bei Manga Cult). Der Manga war bei weitem kein Kassenschlager, weshalb man zu einem ähnlichem Mittel wie bei anderen Mangas gegriffen hat und eine Anime-Adaption produziert und ausgestrahlt hat. Im Gegensatz zu anderen Anime-Umsetzungen stiegen die Manga-Verkäufe aber nicht stetig an, weshalb man sich schon Sorgen machte. Doch zum Ende der ersten Staffel kam es zu einer regelrechten Verkaufsexplosion. Endlich war der Manga beim Publikum voll angekommen. Aktuell gibt es neben der ersten Staffel und dem Manga mit Mugen Train einen Filmableger (erscheint hierzulande am 16.12.2021 bei peppermint anime), der nun auch die Basis für die weiteren Animefolgen bildet (ähnliches kennen wir auch schon von Dragon Ball Super).

Worum geht’s?

“Menschenfressende Dämonen, treiben im nahegelegenen Wald ihr Unwesen. So trauen sich die ortsansässigen Bewohner:innen nicht mehr nachts hinaus. Die Legende besagt, dass eines Tages ein Dämonentöter kommen wird, um diese blutdurstigen Dämonen zu jagen und zu töten. Für den jungen Tanjirou wird das bald zur Realität, denn seit dem Tod seines Vaters hat er es sich zur Aufgabe gemacht, für seine Familie zu sorgen. Tanjirous Leben ändert sich komplett, als seine gesamte Familie abgeschlachtet wird. Seine Schwester Nezuko hat zwar überlebt, jedoch hat sie sich in einen Dämon verwandelt. Tanjirous Kampf gegen die Unwesen und um das Leben seiner Schwester Nezuko beginnt.” (Quelle: peppermint anime)