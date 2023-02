Ehrengäste für die Demon Slayer To the Swordsmith Village Premiere am 26.2.2023 angekündigt

Am 26. Februar 2023 findet ab 19 Uhr in Berlin in der ASTOR Filmlounge die deutsche Premiere statt, in Anwesenheit von Filmproduzent Yuma Takahashi und Synchronschauspieler Katsuyuki Konishi (Rolle: Uzui Tengen). Bevor die nächste Staffel im April ausgestrahlt wird, kehren Tanjirou und seine Gefährten mit Kimetsu no Yaiba -To the Swordsmith Village- ins Kino zurück.

Nach der Vorführung in Japan am 3. Februar 2023 wird der Film im Rahmen einer World Tour mit japanischen Gästen in mehr als 95 Ländern und Regionen weltweit gezeigt. Im Kinosaal beginnt der Film um 19 Uhr in japanischer Originalsprache mit deutschen Untertiteln. Der Kartenvorverkauf für das einmalige Event beginnt ab heute an der Kinokasse und auf der Webseite des Kinos. Fotos mit den japanischen Ehrengästen sowie Interviews mit dem Synchronschauspieler Katsuyuki Konishi (Rolle: Uzui Tengen) sind nach Anmeldung vor dem Film möglich.

Demon Slayer To the Swordsmith Village Ehrengäste

Über Yuma Takahashi, Aniplex-Produzent für Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba:

Yuma Takahashi kam 2004 zu Aniplex und begann seine Karriere in der Publicity-Abteilung von Aniplex, in der an Bakemonogatari, Fate/Zero und THE iDOLM@STER arbeitete. 2017 wechselte er in die Produktionsabteilung von Aniplex, in der er als Produzent an Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Cells at Work! und I want to eat your pancreas tätig war.

Über Katsuyuki Konishi, Synchronschauspieler (Rolle: Uzui Tengen):

Geboren am 21. April in der japanischen Präfektur Wakayama, wurde Katsuyuki Konishi nach seiner Einschulung als Schüler der 11. Generation der Katsuta Seiyu Gakuin von Michiko Nomura eingeladen, durch Ken Productions vertreten zu werden. Seine wichtigsten Auftritte hatte er in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (als Tengen Uzui), JoJo’s Bizarre Adventure Part 5: The Golden Wind (als Diavolo) und DECA-DENCE (als Kaburagi). Zusätzlich zu seinen Auftritten in Anime ist er auch als Synchronschauspieler und Erzähler für ausländische Filme und Fernsehserien aktiv. 2015 gewann er den Preis für den besten männlichen Nebendarsteller bei den 9. Seiyuu Awards. Das Töten liegt ihm besonders bei seiner Synchronarbeit.