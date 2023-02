Demon Slayer Swordsmith Village Arc Trailer stellt die hochrangigen Dämonen vor

Gute Nachrichten für alle, die von Tanjiro und den Säulen nicht genug bekommen – Crunchyroll veröffentlichte nun einen neuen Trailer, der die Top-6-Dämonen – Daki/Dyutaro (Upper Six), Gyokko (Upper Five), Hantengu (Upper Four), Akaza (Upper Three), Doma, (Upper Two), Kokushibo (Upper One) – vorstellt. Viel Spaß damit!