Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -Zum Training der Säulen- startet am 27.2.2024 bei uns

Crunchyroll verkündete nun feierlich, dass Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba –Zum Training der Säulen– am 27.2.2024 in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz im Kino startet. Der neue Film ermöglicht es den Fans, das packende Finale des Swordsmith Village Arc noch einmal zu erleben und gleichzeitig einen Blick auf den neuen „Training der Säulen Arc“ zu werfen.

Was erwartet euch?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba –Zum Training der Säulen– präsentiert Episode 11 des Handlungsbogens ‚Dorf der Schwertschmiede‘ und damit Tanjiros erbitterten Kampf gegen die Zunehmende Vier Hantengu und Nezukos Triumph über die Sonne zum ersten Mal auf der großen Leinwand. Direkt im Anschluss folgt die Premiere von Episode 1 des Handlungsbogens „Training der Säulen“, in dem sich die Säulen mithilfe ihres Trainings für ihren bevorstehenden Kampf gegen Kibutsuji Muzan rüsten.