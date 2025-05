Deltarune kommt am 5. Juni als plattformübergreifender Titel heraus

Die kommende kostenpflichtige Version von Deltarune muss auf derselben Plattformfamilie nur einmal gekauft werden, so der Entwickler.

Über Deltarune

Die kostenpflichtige Veröffentlichung von Toby Fox‘ Nachfolger von Undertale wird am 5. Juni für Switch 2, Switch, PS5, PS4, PC und Mac veröffentlicht. Sie wird aus den Kapiteln 1 und 2 – die zuvor kostenlos veröffentlicht wurden – sowie den neuen Kapiteln 3 und 4 – bestehen und 24,99 Euro kosten. In einem auf der Fox-Website veröffentlichten Newsletter wurde jedoch bekannt, dass Deltarune über jede Plattformfamilie hinweg nur einmal gekauft werden muss, was bedeutet, dass diejenigen, die die Switch-Version kaufen, auch die Switch 2-Version ohne Aufpreis herunterladen können, und das Gleiche gilt für PS4 / PS5. „Hey, willst du ein gutes Angebot?“, steht im Newsletter. „Dank des Cross-Buys erhalten Sie beim Kauf von Deltarune im PlayStation Store sowohl die PS4- als auch die PS5-Version zu einem Preis.

„Und wir werden (im Grunde) dasselbe auf Nintendo-Plattformen tun! Wenn Sie das Spiel auf Nintendo Switch kaufen und sich entscheiden, dass Sie später die Switch 2-Version wollen, können Sie es ohne zusätzliche Kosten erhalten! Und umgekehrt (außer in Japan, wo wir nach lokalem Recht eine geringe Gebühr erheben müssen). Das ist richtig, für einen einzigen Preis können Sie beide Versionen des Spiels erhalten.“ Alle, die sowohl die Switch- als auch die Switch 2-Version zu einem Preis erhalten möchten, müssen dasselbe Nintendo-Konto verwenden, betont der Newsletter. Obwohl die kostenpflichtige Version von Deltarune aus vier Kapiteln bestehen wird, plant Fox, schließlich sieben Kapitel für das Spiel zu veröffentlichen. Es wurde jedoch versprochen, dass alle, die die kostenpflichtige Version kaufen, die Kapitel 5, 6 und 7 als kostenlose Updates erhalten, sobald sie verfügbar sind.