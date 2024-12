Das Tratterhof Mountain Sky Hotel lockt mit tollen Winterangeboten nach Südtirol

Auf 1.500 Metern Höhe „schwebt“ das exklusive Tratterhof Mountain Sky Hotel über den Wolken, schmiegt sich in die Hänge der Pfunderer Berge und verschmilzt mit der Natur. Mit dem Skigebiet Gitschberg Jochtal liegt eine der beliebtesten Adressen für Wintersport in Südtirol vor der Haustür. Wer schon vor Weihnachten über die Pisten schwingen möchte: Bis 21. Dezember 2024 gibt es die Tageskarte zum halben Preis.

Gäste des Tratterhofs sind den schönen Seiten des Winters ein Stückchen näher. Mit dem Tratterhof-Ski-Shuttle geht es in nur drei Minuten zur Talstation der Bergbahn und zurück – kostenlos und ununterbrochen. Pisten, Schnee und frische Winterluft, soweit das Auge reicht. Wer nicht mit den Skiern unterwegs ist, kostet die Ruhe der Natur aus. Das Altfasstal hinter dem Tratterhof und die Rodenecker und Lüsner Alm sind auch im Winter traumhafte Wandergebiete für die ganze Familie. Die Guides im Tratterhof Mountain Sky Hotel bereiten jede Woche ein vielseitiges Aktivprogramm vor, das eine entspannte Auszeit versüßt: Schneeschuh- und Winterwanderungen, Morgenskifahren, Alpakawanderungen und viele Highlights mehr warten auf die Gäste des Tratterhofs.

Im Tratterhof Mountain Sky Hotel steckt der Winter voll Wohlgefühl. Dank des einzigartigen Terrace Luxury Living begleiten großartige Weitblicke in die Bergwelt die Urlaubstage. Das Monte Silva Mountain Spa, mit dem Premium Spa Award der Belvita Leading Wellnesshotels ausgezeichnet, bietet ungeahnte Möglichkeiten, sich zu entspannen. Yoga, Pilates, Qigong, verschiedene Fitnessangebote und Mentalcoaching geben Kraft. Wann immer man das Bedürfnis nach frischer Energie verspürt: Der Tratterhof bleibt durchgehend geöffnet.

Draußen der Schnee, drinnen eine der höchsten Wellnesslandschaften der Alpen

Wer in das Tratterhof Mountain Sky Hotel kommt, der entspannt in der mehrfach ausgezeichneten Monte Silva Mountain Spa. Über 4.000 m2 reinste Entspannung mit einem überwältigenden Bergpanorama verführen dazu, pure „Me-Time“ auf sich wirken zu lassen. Was könnte schöner sein, als in dem ganzjährig beheizten Infinitypool oder dem Sky-Pool die Welt einfach Welt sein zu lassen, oder sich in aller Ruhe der eigenen Beauty zu widmen. Die hauseigene Kosmetiklinie Monte Silva Cura nutzt die Kraft des Waldes, des frischen Quellwassers und der heimischen Heilpflanzen, um höchstes Wohlbefinden zu schenken. Der exklusive Saunabereich ist für adults only reserviert und bietet alpine Wellness auf höchstem Niveau. Täglich zwei Showaufgüsse in der Panorama-Sauna, ein separater Familien-Wellnessbereich und die Beauty Farm vereinen sich im Monte Silva Mountain Spa zu einer herausragenden Welt des Wohlfühlens.

Erlesen speisen und genießen

Mit größter Sorgfalt wählt das Küchenteam bei den Bauern der Region die hochwertigsten Produkte aus, um die Gäste mit ihren Schmankerln und Köstlichkeiten zu verwöhnen – eine herrliche Symbiose von Südtiroler Kochkunst und mediterranen Einflüssen. Das Panoramarestaurant ist wohl der genussvollste Ort im Tratterhof Mountain Sky Hotel.

