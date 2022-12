Das sind die Top Switch Games 2022 von Metacritic

Zum heutigen Jahresausklang möchten wir euch die Top Switch Games 2022 von Metacritic vorstellen – wer die Plattform nicht kennt, hier eine kurze Erklärung: Metacritic sammelt Wertungen von Reviews auf der ganzen Welt und errechnet daraus einen durchschnittlichen Score – der sogenannte Metascore. Nebenbei gibt es auch die Möglichkeit als User:in Spiele zu bewerten und so Einfluss auf den User-Score zu nehmen. In der folgenden Auflistung beziehe ich mich auf den Metascore, werde aber auch nebenbei den User-Score anführen, sodass ihr gleich seht, ob die Games-Journalist:innen und Spieler:innen weltweit der selben Meinung sind.

Die Top Switch Games 2022 im Überblick:

Plätze 15-11:

Platz 15: The Last Friend (Metascore 86 / User-Score nicht vorhanden)

Platz 14: OlliOlli World (Metascore 87 / User-Score 72) – in unserem Test erhielt das Game die volle Punktezahl von 100

Platz 13: Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Metascore 87 / User-Score 82)

Platz 12: Tinykin (Metascore 87 / User-Score 83)

Platz 11: Two Point Campus (Metascore 87 / User-Score 65)

Plätze 10-6:

Platz 10: The Stanley Parable: Ultra Deluxe (Metascore 87 / User-Score 80)

Platz 9: Sentinels: Aegis Rim (Metascore 88/ User-Score 86)

Platz 8: Cuphead in the Delicious Last Course (Metascore 88 / User-Score 82)

Platz 7: Tunic (Metascore 88 / User-Score 85)

Platz 6: Neon White (Metascore 88 / User-Score 78)

Die Top 5:

Platz 5: Atari 50: The Anniversary Celebration (Metascore 89 / User-Score 77)