Das sind die Top 10 Netflix Liebesfilme

Passend zum kürzlichen Valentinstag haben wir hier die im Video zu sehenden Top 10 in chronologischer Reihenfolge:

Habt ihr noch weitere Empfehlungen in dieser Kategorie? Dann schreibt eure Tipps bitte in die Kommentare. Falls ihr nach den Liebesfilmen Lust auf etwas mehr Action habt, so werdet ihr in der Top 10 Actionfilme-Übersicht fündig.