Das sind die Top 10 Netflix Action-Filme (Stand 12/2019)

Wenn ihr auf der Suche nach Netflix Action-Filme für die Weihnachtsfeiertage seid, so werdet ihr vielleicht in der folgenden Top 10 Netflix Action-Filme-Auflistung fündig. Damit ihr euch einen ersten Eindruck von den Filmen verschaffen könnt, gibt’s auch einen Trailerzusammenschnitt. Habt ihr eventuell auch noch die ein oder andere Actionfilm-Empfehlung auf dem Streamingportal? Wenn ja, schreibt eure Tipps in die Kommentare.

Das sind die Top 10 Netflix Action-Filme (Stand Dezember 2019)