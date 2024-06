Das SeeMOUNT Superior Active Nature Resort: Wellness & Wandern im Paznauntal

Wer liebt sie nicht, die beiden großen „W” des Sommers: Wellness und Wandern. Es gibt wohl kaum ein schöneres Gefühl, als nach einem erlebnisreichen Aufstieg die orangerote Sonne aufgehen zu sehen, über blühende Almwiesen zu wandern, im Grünen tief durchzuatmen, beim Downhill mit dem Bike Adrenalin pur zu spüren, hier ein Murmeltier zu erspähen, dort einen Adler in der Luft zu beobachten – und anschließend in traumhafte Wellnessgefühle einzutauchen. Das SeeMOUNT****Superior Active Nature Resort bringt beides unter einen (Sommer)Hut. Wer sich für die Pauschale „Wellness & Wandern” entscheidet, der hat den SPA-Gutschein in der Tasche.

Wer aus den Bergen rund um See-Kappl-Ischgl-Galtür zurückkommt, der hat sich eine Wellness-Auszeit verdient. Im Rooftop des SeeMOUNT strecken die aktiven Naturentdecker:innen genussvoll alle viere von sich. Saunieren, schwimmen, ruhen, relaxen und auf die Berge hinausblinzeln. Durch das warme Wasser des Infinity-Outdoorpools gleiten oder im HotSeeTub – dem heißen Außen-Whirlpool – versinken. Sollte sich der Muskelkater melden, dann hilft eine entspannende Sportmassage mit Arnika-Massagemilch. Dem Glücklichen schlägt keine Stunde, daher ist die Pool-Area bis 22 Uhr geöffnet. Die SpaMOUNT-Night setzt sogar noch einen obendrauf und lädt bis 23 Uhr in die Wasser- und Saunawelt ein.

Essen und genießen, wann immer es in den Urlaubstag passt: Das exzellente Küchenteam serviert den ganzen Tag Köstlichkeiten. Vom ausgiebigen Frühstück über den frischen SeeMOUNT Light Lunch und süße Verführungen am Nachmittag bis hin zur bodenlosen Kaffee- und Teetasse und zu alkoholfreien Drinks4free bis 17 Uhr. Im Rahmen der Genusspension plus erleben Feinschmecker exklusives Fine Dining. Im stilvollen Ambiente bringen Spitzenköche abends ein 5-Gänge-Menü aus hochwertigen regionalen und saisonalen Zutaten auf die Teller, das Gaumen und Auge erfreut. Für gemütliche Stunden in schickem Ambiente kommen Genießer in die ErlebBAR: Ein Cappuccino an der frischen Bergluft, ein Tee im Schaukelsessel, mit einem Glas Whisky ins Sofa sinken, …

So verwöhnt, macht es Spaß, die Schönheiten des Tiroler Paznauntals zu erkunden. Und davon gibt es wahrlich genug. Mehr als 80 Routen führen Wanderer und Bergsteiger vom Hotel aus über Wiesen und Almen, durch Wälder und auf Berggipfel. Direkt vom Hotel aus starten Touren aller Schwierigkeitsgrade zu idyllischen Bergseen, zu urigen Berghütten und auf Panoramawege. Die Silvretta-Gebirgskette lässt sich perfekt mit dem Bike erkunden. Fragt man die Kenner nach guten Tipps, dann sind sicher die beliebten Kurzwanderungen dabei, die ohne große Anstrengung große Momente bieten. Zu den Klassikern zählt zweifellos der Paznauner Höhenweg. Ein besonderes Highlight für den Gaumen ist der Kulinarische Jakobsweg – Wandern mit der Extraportion Genuss. Rucksäcke, Teleskopstöcke, Wanderkarten können im Hotel ausgeliehen werden. Ebenso neuwertige Mountainbikes, E-Bikes und Fullys (im Sportshop nebenan und gegen Gebühr). Das eigene Fahrrad steht sicher im abschließbaren Bikeraum.

Das SeeMOUNT Active Nature Resort ist umgeben von den schönsten Bergen der Region See-Kappl-Ischgl-Galtür und wie geschaffen für einen Wanderurlaub mit einer großen Portion Wellness und Genuss.

Aktuelle Angebote:

Wellness & Wandern (bis 06.07.24, 08.09.–10.11.24)

Leistungen: 5 oder 7 Nächte, Genusspension PLUS, 4 x geführte Erlebnis-Wanderung pro Woche (ab 18. Juni), Silvretta Card Premium, SPA-Gutschein im Wert von 30 Euro (5 ÜN) oder 50 Euro (7 ÜN), pures Wellnessvergnügen, Early-Check-In ab 10.30 Uhr (ohne Zimmer, Late-Check-Out bis 16 Ihr (ohne Zimmer) – Preis p. P.: 5 ÜN ab 779 Euro, 7 ÜN ab 949 Euro