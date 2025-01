Das Ritz-Carlton Vienna lädt zu einem besonderen Valentine’s Dinner

Am 14. Februar 2025 wird das Pastamara – Bar con Cucina im The Ritz-Carlton, Vienna zur Bühne für einen besonderen Abend: Ein stilvolles Dinner, begleitet von den Spitzenweinen von Enrico Serafino. Hier trifft moderne sizilianische Küche auf exklusive Weinkultur – perfekt für alle, die den Valentinstag ohne Kitsch, aber mit Stil feiern möchten. Es geht darum, besondere Momente der Liebe und Zuneigung zu feiern – genau wie beim Wein, der durch Geduld, Hingabe und Leidenschaft entsteht. Wein benötigt Jahre, um kreiert und gereift zu werden, und ist gleichzeitig grenzenlos darin, das zurückzugeben, was man in ihn investiert.

Ob als romantisches Dinner zu zweit oder einfach ein außergewöhnliches Erlebnis mit Genussfaktor – dieser Abend wird garantiert in Erinnerung bleiben.

Wein und Liebe: Eine perfekte Harmonie

Am Valentinstag verschmelzen die Emotionen und Geschichten, die ein guter Wein erzählt, mit den Momenten der Liebe. Serafino Weine verkörpern diese Harmonie – sie sind das Ergebnis jahrelanger Hingabe und lassen die Zeit stillstehen, während sie Erinnerungen und Gefühle in jedem Glas wieder aufleben lassen.

Enrico Serafino ist ein renommierter italienischer Weinproduzent mit Sitz im Piemont, einer der berühmtesten Weinregionen Italiens. Die Kellerei wurde 1878 von Enrico Serafino gegründet, einem Unternehmer, der eine Vorreiterrolle in der Herstellung von Qualitätsweinen im Piemont einnahm. Die Weine der Marke sind bekannt für ihre Eleganz und ihr Engagement für Tradition und Qualität.

Das Pastamara – Bar con Cucina verführt am Tag der Liebe mit einer magischen Atmosphäre für die Sinne – begleitet von einem Wein, der Leidenschaft und Qualität vereint.

Eine Symphonie der Sinne: Das Menü

Das speziell kreierte Valentine’s Dinner Menü verspricht eine unvergessliche kulinarische Reise:

Cannolino con gambero

Cannolo, Ricotta, Kaviar, Mazara Garnele

Ostrica a beccafico

Gegrillte Auster, Beccafico-Füllung, Leche de Tigre

Insalata di mare

Meeresfrüchtesalat, Couscous, Mandelmilch

Spaghettone taratatá

Spaghettoni, Bottarga, Zitrone, Orange, Butter, Fisch-Carpaccio

Maialino iberico

Iberisches Schweinepluma, weiche Kartoffeln, Pilze, Masala

OlioSaleGrano

Dunkle Schokolade, Karamell, Salz, Olivenöl, Weizencrumble

Preis: 185 Euro pro Person (inklusive Weinbegleitung)

Für Reservierungen können Gäste direkt telefonisch unter +43 1 31188 150 oder per E-Mail an vienna.restaurant@ritzcarlton.com buchen.