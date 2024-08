Das Reiters Supreme eröffnet neuen Kenshō Spa-Bereich

Vor kurzem eröffnete das Reiters Supreme, das 5*-Adults-Only-Hotel im idyllischen Südburgenland, seinen neuen Kenshō Spa-Bereich. Inspiriert von der buddhistischen Tradition des Zen, trägt der Kenshō Spa seinen Namen, der „Erkennen des eigenen Ichs“ bedeutet, nicht ohne Grund: Hier wurde eine Oase der Ruhe und Entspannung geschaffen, die traditionelle japanische Elemente mit modernem Luxus vereint.

Der im japanischen Stil gestaltete Kenshō Spa bietet eine beeindruckende Vielfalt an Wellness-Möglichkeiten: Eine Panoramasauna mit atemberaubendem Ausblick lädt ebenso zur Entspannung ein wie ein Naturpool, der die Gäste zur Erfrischung und Erholung einlädt. Ein besonderes Highlight sind die beiden Onsen Becken, in denen man in heißen Quellen neue Kraft schöpfen kann. Jeder Bereich des Kenshō Spa wurde sorgfältig konzipiert, um den Gästen eine tiefgehende Entspannung und Harmonie von Körper und Geist zu ermöglichen.

„Mit dem Kenshō Spa haben wir einen Raum geschaffen, der die Essenz der japanischen Wellness-Tradition einfängt und gleichzeitig den hohen Ansprüchen unserer Gäste gerecht wird“, erklärt Nikola Reiter, Geschäftsführerin der Reiters Hotels. „Unser Ziel war es, eine Umgebung zu schaffen, in der unsere Gäste völlige Gelassenheit und innere Ruhe finden können.“

Mit dem Kenshō Spa setzt das Reiters Supreme neue Maßstäbe im Bereich Wellness und Entspannung. Die sorgfältige Gestaltung und die hochwertigen Angebote machen diesen Spa-Bereich zu einem einzigartigen Rückzugsort für Erholungssuchende. Die Kombination aus traditioneller Zen-Philosophie und luxuriösem Ambiente bietet den Gästen eine unvergleichliche Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und neue Energie zu tanken.