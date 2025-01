Das Parkhotel Burgmühle lädt ein zum Frühlingserwachen

Im Frühling bietet das Allgäu eine traumhafte Kulisse: Der letzte Schnee auf den Gipfeln, bunte Wiesen im Tal. Jetzt zieht es uns hinaus in die Natur. Das Allgäu lädt ein zum Frühlingserwachen. Im idyllischen Naturdorf Fischen wartet das Parkhotel Burgmühle auf Genießer:innen und alle, die gerne in den Bergen unterwegs sind. Ob Wandern, Radfahren, Walken oder Golfen – die Freiluftsaison hat begonnen. Nach aktiven Stunden unter blauem Himmel sorgt das Hotel mit exquisiter Gourmetküche und einer großzügigen Wellness- und Vitalwelt auf 2.500 m² für pure Entspannung und neue Lebensfreude.

Wellness am Gebirgsbach

Eingebettet in die malerische Allgäuer Alpenlandschaft verspricht das Parkhotel Burgmühle nach dem Winter einen Frischekick für das Wohlbefinden. Der Wellnessbereich bietet alles, was das Herz begehrt. Schwimmen im Außen- und Innenpool, verschiedene Saunen, Kosmetik und Massage, Sole, Dampfbad und Ruheräume. Von Ayurveda-Massagen über Aroma-Treatments bis hin zu Floating und Kosmetik – hier kann man sich so richtig verwöhnen lassen. Im „Wintergarten“ lassen Wellnessgäste in hellem, einladendem Ambiente die Seele baumeln und die Entspannung auf sich wirken. Für Erfrischung sorgt ein Sprung in den klaren Gebirgsbach, der direkt am Hotel vorbeifließt – die perfekte Abkühlung nach einem ausgiebigen Saunagang.

Hier bleibt Bewegung kein Neujahrsvorsatz

Im Frühling zeigt sich das Allgäu von seiner schönsten Seite und bietet unzählige Möglichkeiten, die Natur in vollen Zügen zu genießen. Tägliche Bewegungs- und Entspannungsprogramme unter professioneller Anleitung stärken Körper und Geist. Schon am Morgen lässt es sich wunderbar joggen, während die frische Bergluft belebt. Geführte Wanderungen bringen die Gäste zu den schönsten Plätzen der Region, und auch Radfahrer kommen auf ihre Kosten – ob mit Mountainbike, E-Bike oder Rennrad. Golfer:innen können sich auf ein unvergleichliches Erlebnis freuen: Die Golfplätze Sonnenalp und Oberallgäu, eine 45-Loch-Anlage, gehören zu den besten Deutschlands und bieten einen atemberaubenden Ausblick auf die Alpen.

Kulinarische Frühlingsfreuden

Die ausgezeichnete Küche der Burgmühle verwöhnt ihre Gäste mit kreativen Köstlichkeiten aus regionalen Zutaten. Ob raffinierte Allgäuer Spezialitäten, vegetarische Highlights oder leichte Frühlingsgerichte – das kulinarische Angebot verbindet Qualität, Ideenreichtum und besten Service.

Entdecken leicht gemacht

Für Gäste öffnet sich schon ab der ersten Nacht die Tür zu noch mehr Erlebnissen: Mit dem Bus- und Bahn-Ticket für das Oberallgäu (bis an die Walserschanze) und die Bodenseeregion sowie dem Allgäu-Walser-Pass stehen zahlreiche Freizeitaktivitäten offen.

Wanderwoche (04.–18.05.25)

Leistungen: 7 Übernachtungen im Doppelzimmer (29-32 m2) mit großem Frühstücksbuffet, Mittagsbuffet, Nachmittagskaffee, Kuchen und Obst alkoholfreien Softgetränken bis 17 Uhr und 5-Gänge-Gourmet-Abendmenü, Galadinner und wechselnde Themenabende, 4 geführte Wanderungen, ein Rucksack oder ein Paar Wanderstöcke als Geschenk pro Zimmer, eine „Beine Leicht & Fit“ Massage pro Person, SPA-Bereich, PKW-Abstellplatz, Allgäu-Walser-Pass – Preis p. P.: ab 1.286 Euro

Pfingstwochen (07.–22.06.25)

Ab 7 Übernachtungen im Doppelzimmer (29-32 m2) 5 % Ermäßigung auf den Aufenthalt und 40 Euro Wellnessgutschein – Preis p. P.: ab 1.230 Euro