Das Krimml Aktivprogramm Sommer und Herbst 2024 im Überblick

Für alle, die in nächster Zeit vor haben die Nationalparkgemeinde Krimml zu besuchen, haben wir das Krimml Aktivprogramm Sommer und Herbst 2024 zusammengefasst. Von Aktiv-Wanderungen und Bike-Touren über Bewusst-Gesund-Vorträge, Klangschalentherapien, Pilates und Yoga bis zum Krimmler Dorfmarkt und dem FallKino reicht das wöchentliche Angebot.

Krimml Aktivprogramm Sommer und Herbst 2024

Ganz auf das bewusste Erleben und Genießen ist das Krimml Aktivprogramm im Sommer 2024 ausgerichtet. Sich selbst Gutes tun ist bei den Bewusst Gesund-Vorträgen das wichtigste, egal ob es um Allergie und Asthma (MO) geht, oder um die Gesundheit aus dem Darm (FR). Die Klangschalentherapie (DI) wird schon seit Jahrhunderten angewandt, um einen meditativen Zustand zu erreichen. Sanfte Töne sollen die Seele beruhigen, innere Ängste und Stress lösen. Die geführte Kräuterwanderung (MI) und die Yoga-Wanderung (DO) schaffen die perfekte Kombination aus Bewegung und Entspannung inmitten der freien Natur des Nationalparks Hohe Tauern. Körper, Geist und Seele sollen so in Einklang gebracht, Ruhe und Gelassenheit gefördert werden. Pilates (FR) ist eine ganzheitliche und bewusste Trainings- und Atemmethode für tieferliegende Muskelgruppen von Beckenboden, Bauch und Rücken. Krimml-Urlauber:innen haben also viele Möglichkeiten, sich auf neue und bewusste Art mit ihrem Körper auseinanderzusetzen – und sieben Mal pro Woche (MO–FR) auch sportliche Herausforderungen mit Guides per Bike oder zu Fuß anzunehmen.

Eintauchen in die Pinzgauer Lebensart

Das Krimmler Sommer-Aktivprogramm lässt aber auch in die typische Pinzgauer Lebensart eintauchen. Der Krimmler Dorfmarkt bringt jeden Mittwoch frühmorgens das Beste aus der Region auf die Straße: Von Imkerhonig und Bauernbrot bis zu Gefilztem, Gedrechseltem und wohltuenden Salben reicht die Palette. Ein gemütliches Marktcafé lädt zum Niederlassen und Lauschen der Musik von Günther dem Südtiroler ein. Wenn die Sonne untergeht, ist der Musikpavillon Krimml den ganzen Sommer über ein beliebter Treffpunkt. Bei den Krimmler Sommerkonzerten (bis 23.08.24) treten neben der Anton Wallner Musikkapelle auch Big Bands und Böhmische Blaskapellen auf. Das FallKinoKrimml (bis 26.08.24) zeigt Filmklassiker und Raritäten unter freiem Himmel. Ein besonderes Erlebnis verspricht im Herbst das Krimmler Bauernherbstfest mit Almabtrieb (21.09.24). Das Vieh wird von den Sommerweiden heim getrieben und im Tal wird ordentlich gefeiert. Oberpinzgauer Schmankerl, altes Brauchtum und Handwerk, Trachten und Tänze schaffen ein farbenprächtiges Fest, das alle Sinne anspricht. Das sportliche Herbst-Highlight ist der traditionelle Krimmler Wasserfall-Lauf (06.10.24). Der Berglauf zählt zur Österreichischen Bergcup-Wertung. Er führt über zwölf Kilometer und 560 Höhenmeter über den Krimmler Wasserfallweg hinauf ins Krimmler Achental und zum Tauernhaus.

Krimml Aktivprogramm Sommer 2024

MO Aktiv wandern: Sagenhaft wandern (27.05.–30.09.24) • Vortrag: Bewusst gesund – Allergie und Asthma (13.05.–16.09.24) • Unterhaltung Live: Fallkinokrimml (08.07.–26.08.24)

DI Aktiv wandern: Naturschönheiten Wildgerlostal (06./27.08.) • Aktiv Wandern: Der Plattenkogel (13./20.08, 03./10./17.09.) • Bewusst gesund: Klangschalentherapie (28.05.–17.09.24)

MI Krimmler Dorfmarkt (03.07.–04.09.24) • Geführte Kräuterwanderung: Eine Runde für die Ge-sundheit (03.07.–04.09.24)

DO Aktiv: Kraftvoll Biken & Wandern (15./29.08., 12.09.24) • Bewusst gesund: Yoga Wanderung (06.06.–12.09.24) • Aktiv: Bikeausflug ins Untersulzbachtal (08./22.08., 05./19.09)

FR Bewusst gesund: Wir Stärken Körper und Geist mit Pilates (07.06.–30.08.24) • Aktiv Wandern: Panoramawanderung (07.06.–27.09.24) • Bewusst gesund: Gesundheit beginnt im Darm (07.06.–20.09.24)

Krimml Termine Sommer 2024

05.07.–23.08.24: Sommerkonzerte Krimml 2024

08.07.–26.08.24: FallKinoKrimml

21.09.24: Krimmler Bauernherbstfest mit Almabtrieb

06.10.24: Krimmler Wasserfall-Lauf 2024

Mehr über die Naturgemeinde Krimml erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite.