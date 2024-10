Das ist der MtG Release Schedule 2025

Der MtG Release Schedule 2025 ist endlich fixiert. Diese neuen Magic Editionen erwarten euch kommendes Jahr. Wir hatten ein Presseinterview mit Mark Rosewater gehabt, der uns einiges über die Zukunft erzählen konnte.

Innistrad Remastered – 10.1.2025

Aetherdrift – 14.2.2025

Tarkir Dragonstrom – 11.4.2025

Universes Beyond: Final Fantasy – 13.6.2025

Edge of Eternities – 1.8.2025

Return to Lorwyn – Q4 2025

Universes Beyond: Marvel’s Spider-Man – 2025

Ein weiteres noch unbekanntes Universes Beyond Set – 2025

Wizards of the Coast hat überraschend viele Informationen zu den neuen Sets und ihrem MtG Release Schedule 2025 herausgegeben. Die größte Ankündigung, die am meisten Wellen geschlagen hat ist ganz klar Universes Beyond: Marvel’s Spider-Man. Man hat es geschafft mit Marvel einen mehrjährigen Vertrag zu erstellen, d.h. wir können uns auf einige Superheld:innen einstellen, denn die Spinne macht nur den Anfang. Vor kurzem gab es den ersten Marvel Secret Lair Drop, wo es einen Drop zu Black Panther, Captain America, Iron Man, Storm und Wolverine gab.

Bleiben wir gleich bei Universes Beyond, denn mit Final Fantasy steht nach Assassin’s Creed wieder eine Videospielmarke im Fokus. Davon war schon lange die Rede und am 13.6. wird es nun endlich Realität. Weiters gibt es noch ein Universes Beyond Set, doch in dem Interview mit Mark Rosewater durfte dazu noch nichts verraten werden. Es wurde schon dieses Jahr darüber spekuliert, ob es noch weitere Universes Beyond: Herr der Ringe Sets geben wird.

Kommen wir nun zu den “klassischeren” Sets, denn mit Innistrad Remastered erscheint im Jänner ein Set, das ähnlich wie Dominaria Remastered funktionieren wird. D.h. das Set wird die drei Innistrad Sets beinhalten, draftbar sein und möglicherweise auch Commander Produkte beinhalten. Hier hat man sich nicht weit aus dem Fenster gelehnt, ganz anders als bei Aetherdrift. Ja genau, Magic erhält sein erstes Racing Set über. Das Rennen wird über mehrere Planes gehen und der beliebte Artefakttyp Vehikel wird im Vordergrund stehen. Zehn verschiedene Teams aus den verschiedenen Farbkombinationen werden hier ein Rennen bestreiten und in Autos im Mad Max Stil um die Wette fahren. Chandra wird übrigens auch am Start sein, um für Nissa den Aetherspark, den Hauptpreis des Rennens, zu gewinnen, um sie wieder zu einem Planeswalker zu machen und ihr ihren Funken zurück zu geben.

Nach zehn Jahren kehren wir in Tarkir Dragonstorm zur namensgebenden Plane zurück. Rosewater kündigt hier selbstverständlich viele Drachen an, aber auch mehrer dreifärbige Karten an, um diese Art von Decks zu beleben. Bei dieser Art von Edition sehen wir die Fantasy Ursprünge von Magic am stärksten. Es gibt jedoch auch eine Space Opera mit Edge of Eternities am 1.8.2025. Rosewater lenkte jedoch schnell ein und nannte es dann doch eine Space Fantasy Opera, wo aus beiden Genres Tropes und Szenerien genutz werden.

Wir haben daher für 2025 einen bunten Mix an Sets und sind gespannt darauf, was uns hier im Detail erwarten wird.