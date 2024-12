Das Hotel Klausnerhof lädt mit Angeboten ins Zillertaler Skiparadies

Der Hintertuxer Gletscher steht für 365 Tage Schneespaß und bietet die längste Skisaison Österreichs. Die Tage werden kürzer und auf 3.250 Metern hält der Winter bereits Einzug. Dank seiner Höhenlage lädt der Gletscher bereits zu Skivergnügen und atemberaubenden Ausblicken auf verschneite Gipfel und grüne Täler ein. Ab Dezember vereint sich der Hintertuxer Gletscher mit den Zillertaler Skibergen zur Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000. Mit nur einem Skipass können Wintersportler:innen dann 206 Pistenkilometer genießen.

Inmitten dieser imposanten Schneewelt bietet der beliebte Klausnerhof**** das pure Wintervergnügen. Das familiengeführte Genusshotel verwöhnt seine Gäste mit viel Gemütlichkeit und herzlicher Gastfreundschaft. Wer im Klausnerhof wohnt, dem liegt der Winter buchstäblich zu Füßen. Der kostenlose Skibus bringt die Wintersportler:innen in wenigen Minuten zur Talstation der Hintertuxer Gletscherbahnen. Die Talabfahrt führt sogar direkt zurück zum Hotel. Von der Panoramaterrasse am Gletscher – mit 3.250 Metern der höchste Liftpunkt im Zillertal – bis zu einzigartigen Naturjuwelen wie dem Natur Eis Palast und der Spannagelhöhle erreichen Gäste des Klausnerhofs bequem alle Highlights der Region. Und weil es in den Skigebieten rund um den Klausnerhof so viel zu erleben gibt, fährt der hauseigene Skiguide mit den Skifahrern in die Berge. Winterwanderer und Rodelfreunde treffen sich auf der Bichlalm. Dort schmeckt ein wärmender Jagatee oder Glühwein. Nach einer Brettljause und einem Kaiserschmarrn geht es auf der Rodelbahn lustig zurück ins Hotel. Langläufer ziehen ihre Spuren auf den bestens präparierten Loipen des Tuxertals, während andere mit Schneeschuhen durch unberührte Landschaften stapfen.

Wer draußen im Schnee war, genießt das Panorama Spa im Klausnerhof umso mehr. Der Blick auf das ewige Eis des Gletschers verleiht der Badelandschaft ein einzigartiges Flair. Der beheizte Innen- und Außenpool, Saunen, Massagen, exklusive Anwendungen und Ruhezonen lassen einen in der Wellness-Oase auf 1.500 Metern über den Wolken schweben.

Frieda und Martin Klausner haben ein Gespür für die schönen Seiten des Lebens. Aus ihrer Landwirtschaft beziehen sie hochwertige Produkte, die ihr Küchenteam zu kulinarischen Köstlichkeiten veredelt. Martins große Leidenschaft ist die Weinkultur. An seinem Weintisch finden regelmäßig Weinverkostungen für Genießer:innen statt.

Aktuelle Angebote