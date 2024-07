Das Hotel KAISERHOF Wien erhält TripAdvisor Titel “Best of the Best 2024”

„Best of the best 2024” – diesen Titel darf sich das Hotel KAISERHOF Wien auf die Fahnen heften. TripAdvisor hat dem Wiener Innenstadthotel diese aussagekräftige Auszeichnung verliehen und den KAISERHOF somit in die Top 1 Prozent der Ranglisten der beliebtesten Hotels aufgenommen. Diese Wertung basiert auf echtem Feedback von allen Mitgliedern der Community, die über einen Zeitraum von zwölf Monaten eine authentische Bewertung aus erster Hand auf TripAdvisor hinterlassen haben. Dabei werden Details zu Qualität, Service, Preis-Leistung-Verhältnis und vieles mehr berücksichtigt.

Das Hotel KAISERHOF Wien ist eine Adresse, um mit Herz und Seele in Wien einzutauchen und sich in die geschichts- und kulturträchtige Metropole zu verlieben. Hier lebt das behagliche Flair von Alt-Österreich, haben klassische Werte und ein stilvolles Lebensgefühl ihren Platz. Die Lage ist fantastisch: Die klassischen Sehenswürdigkeiten entlang der Ringstraße und der Kärntner Straße sowie der Stephansdom sind dem Hotel KAISERHOF Wien ganz nah. Die Oper liegt nur wenige Schritte entfernt. Von der Haustür weg flanieren, bummeln, besichtigen, genießen und in das imperiale Sightseeing eintauchen. Die 74 Zimmer und Suiten im KAISERHOF Wien verbinden die großzügige Architektur der Jahrhundertwende mit zeitgemäßem Komfort. Im Salon Imperial wird ein kaiserlich opulentes Frühstück serviert. In der KAISERHOF-Bar gönnen sich Genießer eine Pause vom Großstadtleben. Von 11 bis 24 Uhr kann man hier behagliches Ambiente genießen – beim Nachmittagstee, bei einem Snack oder einem erfrischenden Glas Bier u. v. m. Kaiserliches Wohlbefinden bietet ein kleiner, feiner Wellnessbereich mit finnischer Sauna, Saunarium, Dampfbad und Fitnesscenter.

Seit langem zählt der KAISERHOF Wien zu den bestbewerteten Hotels der Stadt. Seit vielen Generationen verwöhnt das traditionsreiche, privat geführte Haus seine Gäste mit perfektem Service, Charme und Herzlichkeit.