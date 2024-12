Das Hotel Hinteregger vereint ländlichen Charme mit urbaner Lässigkeit

Das Hotel Hinteregger in Matrei ist ein spannendes Hideaway im Osttiroler Winterzauber, ein Genuss für Architekturliebhaber:innen und ein Highlight für Individualist:innen. An diesem besonderen Rückzugsort in den winterlichen Bergen flirtet urbanes Flair mit dem Landleben.

Moderne Ruheoase in alpiner Idylle

Draußen die Berge in ihrer winterlichen Pracht und Vielfalt, drinnen eine Oase der Wärme, Ruhe und Entspannung. Das Hotel Hinteregger ist ein Refugium für Bergliebhaber, die das Besondere suchen. Der Wellnessbereich vereint Naturmaterialien wie Stein, Lehm, Holz und Wasser zu einem harmonischen Ganzen. Das ehrlich gute Essen kommt aus der eigenen Bio-Landwirtschaft. Im Hotel Hinteregger verschmelzen Tradition und Moderne auf inspirierende Weise.

Winter im Nationalpark Hohe Tauern

Das Hotel Hinteregger liegt mitten im Nationalpark Hohe Tauern, das familienfreundliche „Großglockner Ski-Resort Kals-Matrei” vor der Tür. Dieses gilt als eines der schönsten Skigebiete der Alpen. 18 hochmoderne Bahnen und Lifte führen ins Schneevergnügen. Hoch hinaus geht es bis auf über 2.600 Meter Seehöhe. 44,6 abwechslungsreiche Pistenkilometer auf der Sonnenseite der Hohen Tauern und keine Wartezeiten an den Liften – das macht Spaß. Dazu der atemberaubende Panoramablick auf 60 Dreitausender der Glockner-, Schober- und Granatspitzgruppe, Hüttenzauber inklusive. „Ski and be happy” heißt das Motto. Die Talabfahrt bringt die Skifahrer:innen direkt zur Gondel nach Matrei.

Osttirol begeistert zudem mit unberührten Landschaften und wilder Romantik. Skitouren und Schneeschuhwanderungen führen in die stille Natur des Nationalparks. Winterwanderer erreichen Almen und leichte Gipfel, Profis finden hier das ultimative alpine Wintererlebnis. Die Rodel zur gemütlichen Hütte ziehen und nach der Einkehr die Naturrodelbahn hinuntersausen, mit den Langlaufski durch die Täler gleiten oder sich auf der Eisstockbahn mit den Osttiroler:innen messen. Ein Genuss: Einfach durch die tief verschneite Landschaft spazieren und die herrlich klare Bergluft einatmen.

Après Ski der entspannten Art

Erlebnisreiche Wintertage klingen im Hotel Hinteregger gemütlich aus. Auf Genießer:innen wartet ein Après-Ski der entspannten Art: In Sauna und Ruheraum den Tag Revue passieren lassen. Am knisternden Kaminfeuer genießen, bei einer Massage die Seele baumeln lassen. In der Küche brodelt es in den Töpfen: Traditionelle Tiroler Küche aus regionalen Produkten kommt auf den Tisch. Nichts musste weit reisen, alles ist frisch. In der Kellerbar finden regelmäßig Weinverkostungen statt.

Ein Refugium für Kenner:innen

Das Hotel Hinteregger ist ein höchst erfreuliches Refugium mitten in den Bergen, ohne ländlich zu wirken. Katharina Hradecky ist die Frau des Hauses.