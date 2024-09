Das AMONTI Chalet Resort eröffnet im Frühling 2025

Beste Aussichten für 2025: Im malerischen Südtiroler Ahrntal eröffnet ein neues Refugium mit luxuriösen Chalets – ausgestattet mit allem, was das Herz begehrt. Gäste dürfen sich auf grenzenlose Freiheit und einen Service freuen, der sonst nur in den besten Hotels zu finden ist.

Was erwartet euch in den Amonti Chalets?

Tiefgrüne Bergwälder, wilde Wasser und reine Luft: Das idyllische Südtiroler Ahrntal ist die Heimat der neuen AMONTI Chalets. Ab Frühjahr 2025 empfängt das exklusive Fünf Sterne Refugium Genießer, die mehr vom Urlaub erwarten: Mehr Zeit, mehr Raum, mehr Freiheit und intensives Erleben im „Hier und Jetzt“. 23 Chalets setzen neue Maßstäbe für modernen Wohnkomfort im Urlaub: sei es die Pool Villa mit einem traumhaften Private Spa und großem Panoramapool, die luxuriöse, zweistöckige Premium Villa mit zwei großen Schlafzimmern, das außergewöhnliche Baumhaus Chalet im Loft-Stil für Freigeister und Naturliebhaber oder die Luxury Chalet Suite „Panorama Chalet“ mit bestem Ausblick für Traumtage. Ob für Paare, die eine besondere Auszeit suchen, oder für Freunde und Familie, die wertvolle Zeit unter einem Dach verbringen möchten – das AMONTI Chalet Resort bietet luxuriöses Wohnen und unvergessliche Erlebnisse.

Private Spa & Spa Tower

Ob ganz privat zu zweit oder exklusiv im Spa Tower – die Gäste der Chalets haben die Wahl, wie sie ihre Wellnessstunden gestalten möchten. Jedes der Premium Chalets ist mit einem Private Spa ausgestattet. In aller Ungestörtheit genießt man so den Saunagang in Privatsphäre, steigt anschließend in die Outdoor-Whirlwanne, bestaunt die Bergwelt und spürt eine sagenhafte Ruhe. Im Spa Tower des Resorts gerät das Zeitgefühl in Vergessenheit. Man schwimmt dem Glück entgegen, spürt die wohltuende Kraft von Wasser und Wärme und erfährt, was es heißt, ganz im Moment zu leben. Verschiedene Saunen, der Innen- und Außenpool, das Technogym-Fitnesscenter, zauberhafte Rückzugsorte sowie die Wellbeing- und Beauty-Experten sorgen für unvergleichliche Wohlfühlmomente.

Erlesener Genuss im Gourmetrestaurant

Flüsterleise und diskret kommt am Morgen das AMONTI Gourmet-Frühstück zur Wunschzeit ins Chalet. Von 12 bis 14 Uhr kocht das Team im JOHANNS Kleines und Feines. Südtiroler Soulfood darf hier nicht fehlen, mediterranes Gaumenglück ebenso wenig. Exklusiv für Chaletgäste serviert das Küchenteam zu JOHANNS Tea Time frisch Gebackenes aus der Patisserie und den wahrscheinlich besten Apfelstrudel im ganzen Ahrntal. Kulinarisch schwelgen Chaletgäste im AMONTI Resort im siebten Himmel. Das JOHANNS Gourmetrestaurant ist das Reich einer talentierten Haubenköchin aus dem Ahrntal. Sie und ihr Team begeistern täglich mit Regio-Fine-Dining – pur, raffiniert und tief in der Heimat verwurzelt. Ob à la carte oder im täglich wechselnden 4-Gang-Gourmet-Menü, die Gerichte sind meisterhafte Kreationen.

Für jene, die lieber in ihrem Luxuschalet speisen, stehen feine Suppen, Salate, Pasta, Knödel oder ein perfekt zubereitetes Steak zur Auswahl. Alles wird à la minute zubereitet und stilecht in Südtiroler Gusseisen im Chalet serviert. Passionierte Köche können sich selbst verwirklichen: Die umliegenden Dörfer und Manufakturen laden zu einer kulinarischen Entdeckungsreise ein, und die eigene Küche im Chalet bietet die perfekte Gelegenheit, neue Rezepte auszuprobieren. Jedes der 23 Premium Chalets ist mit einer modernen Küche ausgestattet. Zudem sorgt das Serviceteam für eine stets frisch bestückte Kaffee- und Teebar sowie alkoholfreie Erfrischungen im Kühlschrank.

Ein Erlebnisreich voll Natur und Kultur

In den exklusiven Bergchalets im Tal der 80 Dreitausender genießen Urlauber alle Freiheiten und den exzellenten Service eines 5-Sterne-Hotels. Das Südtiroler Ahrntal, ein Bergparadies der Extraklasse, gilt als Geheimtipp für alle, die das Ursprüngliche schätzen. Direkt vom Chalet aus können Wanderer auf eigene Faust oder in fachkundiger Begleitung majestätische Gipfel erklimmen und Almen, Wasserfälle und Bergseen entdecken. Ob Wanderneuling oder erfahrener Alpinist – hier ist jeder willkommen, der Naturerlebnisse oder alpine Abenteuer sucht. Auch Radfahrer kommen voll auf ihre Kosten: Die Region bietet ein abwechslungsreiches Terrain für Biker. Wer gerne in die Pedale tritt, leiht sich im Resort ein topmodernes E-Bike aus und erobert Berg und Tal. Für echte Canyoning- und Rafting-Abenteuer hat das Südtiroler Tal mit tosenden Wasserfällen und wilden Bächen richtig viel zu bieten. Genauso vielfältig wie die Natur sind die Traditionen des Ahrntals. Im Sommer erleben Gäste die jahrhundertealten Brauchtümer hautnah mit – sei es bei der Heumahd auf den vielen Höfen, beim traditionellen Almabtrieb oder bei vielen köstlichen Schlemmereien aus der Ahrntaler Küche.

Opening Special (15.05.–09.11.25)

Leistungen: 20 % auf alle Aufenthalte bis 09.11.25, buchbar bis 31.03.25, 3 Nächte ab 816 Euro p. P.