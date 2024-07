Das Ahrtal lädt zum Herbst-Wein-Festival mit tollen Events

Inmitten der Weinberge den Indian Summer erleben, bei einem abendlichen Lichterumzug leckere Ahrweine probieren oder den Ahrweiler Marktplatz in eine Dancing Area verwandeln: Das Ahrtal lädt mit attraktiven Events zum Herbst-Wein-Festival ein. Immer im Mittelpunkt: Die roten und weißen Ahr-Burgunder, die auf den sonnenbeschienenen Schiefer-Steillagen des Ahrtals bei besten Bedingungen zu edlen Tropfen in Spitzenqualitäten heranwachsen. Absolute Top-Spezialität und der Renner bei allen Weinevents im Ahrtal ist der Blanc de Noir, ein leichter und fruchtiger weißer Wein, der aus roten Spätburgunder-Trauben hergestellt wird. Wer den Blanc de Noir dort probieren möchte, wo er von den Winzerbetrieben in Handarbeit aufgezogen und ausgebaut wird, ist bei den Wein-Events im Ahrtal genau richtig!

Mit seinen vier mächtigen Stadttoren heißt das mittelalterliche Städtchen Ahrweiler Wein-Freunde vom 30. August bis 1. September und vom 6. bis 8. September willkommen zu den Ahrweiler Weinwochen. Es ist das traditionsreichste und größte Weinfest an der Ahr. Vor der bezaubernden Kulisse der großen Pfarrkirche wird der gemütliche Ahrweiler Marktplatz zum Treffpunkt für Weinfreunde aller Generationen und zur Dancing Area. Denn an allen Festtagen gibt es Musik zum Tanzen und Feiern. Höhepunkt ist der große Winzerfestumzug, der mit allerhand Ahrweinen im Ausschank durch die von Fachwerkhäusern gesäumten Straßen innerhalb des Stadtmauerrings zieht.

Das Bachemer Weinfest FestiWein vom 20. bis 22. September ist weit über die Grenzen der Region bekannt für seinen Weinlesezug der 10.000 Lichter. Wenn sich die Dämmerung am Sonntagabend ab 20 Uhr über den Weinort legt, schlängeln sich bunt beleuchtete Festwagen, Fußgruppen und Musikkapellen vorbei an den Zuschauern, die staunend das hellstrahlende Treiben erwarten. Dazu gibt es an allen Eventtagen Pop, Rock, Jazz und Folk auf verschiedenen Bühnen im Ortskern.

Den Indian Summer im Ahrtal erleben Wein- und Wanderfans inmitten der farbig leuchtenden Weinberge beim Weinherbst Mittelahr. An allen Wochenenden vom 28. September bis 27. Oktober laden Winzer- und Gastronomiebetriebe auf den Rotweinwanderweg zwischen Dernau, Rech, Mayschoß und Altenahr ein. Hinter jeder Wegschleife warten neue Top-Aussichten ins Ahrtal und wechseln sich ab mit den Gastro- und Weinständen, an denen Besucher die Ahrweine und Winzersekte des aktuellen Jahrgangs probieren können. Auch alkoholfreie Varianten sind dabei.

Infos und weitere Events findet ihr hier.

Weitere Wein-Events im Rahmen des Herbst-Wein-Festivals:

16. – 18.08. Historisches Weinfest Heimersheim

23. – 25.08. Ländliches Weinfest Walporzheim

06. – 08.09. Altenahrer Weinfest

13. – 15.09. Recher Weinfest

27. – 29.09. Wein.Berg.Fest Dernau

05. – 27.10. Weinfest Mayschoß